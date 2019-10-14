К читателям газеты «Коммерсантъ»

Покров Пресвятой Богородицы

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

В этот день Церковь молитвенно чтит особое заступничество Царицы Небесной. Божия Матерь неоднократно являла людям Свою помощь на протяжении всей истории человечества, обновленного искупительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа. Об этом свидетельствуют созданные в разных странах многочисленные иконы Царицы Небесной, первые из которых были написаны на заре христианской эры. И вплоть до наших времен появляются новые Ее образы в память о чудесных явлениях Богородицы там, где жизнь и души людей оказываются в смертельной опасности. Непосредственно предыстория праздника Покрова переносит нас в раннее Средневековье, в город Константинополь. Там святой Андрей увидел под куполом Влахернского храма Божию Матерь, простирающую свой омофор над отчаявшимися людьми. Они молили об избавлении своего города от осадивших его неприятелей, и Пречистая Дева не оставила их в беде. В память об этом и многих других чудесах написаны сотни Богородичных икон на Руси, а в память о Ее заступлении установлены праздничные дни. Как Свою Покровительницу воспевают Царицу Небесную во Владимире и Смоленске, в Казани и Москве, во многих других городах и весях огромной России.

Именно чудотворные образы Пречистой Девы Марии давали нашей Родине покров от лютого неприятеля, будь то 1612-й или 1812 год. Перед Казанским чудотворным образом Богородицы усердно молилось народное ополчение в XVII веке, чтобы избавить Москву и всю страну от польско-литовских интервентов. Перед Калужской иконой Божией Матери круглосуточно служили молебны и обносили ее крестным ходом вокруг города, когда ему грозило разорение от войск Наполеона. Хоругвь с Ее изображением несли в бой калужские ополченцы. Сохранились свидетельства пленных французских солдат, которые видели Божию Матерь в небе над расположением русских войск под Тарутином в Калужской области, где впервые их победоносная армия потерпела поражение. Хранит память о покровительстве Царицы Небесной и минувший ХХ век. В 1917 году, в день отречения от престола царя страстотерпца, была обретена Державная икона Пресвятой Богородицы. А в 1995 году написан Свято-Крестовский образ Божией Матери, Которую видели во время захвата террористами больницы в городе Буденновске Ставропольского края. Вся история христианства — свидетельство того, что не бывают посрамлены надежды и мольбы о помощи к Владычице Небесной. Она всегда являет Свое покровительство и заступничество чтущим Ее людям.

Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, я желаю всем жителям нашей страны помнить о всемогущей силе Ее материнской любви к людям и стремиться быть достойными Ее благодатной помощи.

Климент, митрополит Калужский и Боровский