«Ленинград» выступил с прощальным концертом в Петербурге

Группировка Сергея Шнурова «Ленинград» завершила прощальные гастроли выступлением в Петербурге, на стадионе «Газпром Арена». Концерт, продлившийся около трех часов, посетили 67,2 тыс. человек.

В рамках прощального тура «Ленинград» выступил в нескольких российских городах. Зрителями прощального шоу стали более 340 тыс. человек.

Сергей Шнуров не исключил, что в будущем не исключает возрождения группы, но пока давать концерты он не планирует. «Мне очень бы хотелось, чтобы группировка "Ленинград" уходила бы так долго, как Алла Пугачева, чтобы мы бесконечно давали прощальные концерты, все бы плакали, говорили до свидания, а потом мы возвращались», — цитирует его слова .ТАСС

Группировка «Ленинград» была основана в 1997 году.