В Саранске заключенные в СИЗО-1 нанесли себе увечья в знак протеста

По предварительной информации, несколько заключенных в саранском следственном изоляторе (СИЗО-1, Мордовия) нанесли себе порезы в знак протеста против действий администрации учреждения. Об этом сообщает республиканское следственное управление СК РФ. Ведомство проводит проверку по факту происшествия, а также по обращениям родственников заключенных, которые заявили об их избиении.

Инцидент в СИЗО случился 9-10 октября, сообщает Stolica-s.su со ссылкой на республиканское управление ФСИН. Увечия себе нанесли восемь заключенных, им своевременно оказали медицинскую помощь. Все они проходят по одному уголовному делу. По информации издания, обвиняемые объявили голодовку из-за якобы применения к ним физической силы со стороны сотрудников СИЗО. В УФСИН изданию сообщили, что 11 октября в учреждение приезжал представитель прокуратуры Мордовии: «Жалоб со стороны обвиняемых на применение физической силы со стороны сотрудников не поступало. Заявления об объявлении голодовки также не поступали». Прокуратура республики, в свою очередь, также сообщила о проведении проверки.

Анастасия Еремина