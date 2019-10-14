Вчера исполнился 71 год председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову

Его поздравляет основатель «Холдинговой компании ЮэСэМ», президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов:

— Уважаемый Виктор Филиппович! За годы своей деятельности Вы заслужили высокий авторитет не только в металлургической отрасли России, но и в международных деловых кругах. Ваша требовательность к себе, умение достигать наивысших результатов в самых разных сферах, талант руководителя, преданность своему делу являются примером для всех, кому повезло оказаться среди Ваших партнеров. Коллеги и друзья уважают Вас за интерес к жизни и здоровый азарт, который Вы проявляете и в профессиональной деятельности, и на трибуне хоккейной арены. Желаю Вам покорения новых вершин, неиссякаемой энергии и здоровья!

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