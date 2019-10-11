Анаболический синдром

В Волгоградской области родственники осужденного за контрабанду сильнодействующих препаратов Александра Даренского пытаются обжаловать приговор. Молодой человек признан виновным в том, что, якобы зная о том, что в России запрещен свободный оборот анаболиков, заказал препараты в Белоруссии. Даренский осужден на три года колонии общего режима. Спортсмены отмечают, что при заказе аналогичной посылки в России уголовного дела бы не было.



Родственники приговоренного к трем годам колонии общего режима 29-летнего Александра Даренского намерены обжаловать приговор Красноармейского районного суда Волгограда. Мужчина признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

Как следует из судебного решения, в феврале прошлого года занимавшийся силовыми видами спорта Александр Даренский заказал в интернет-магазине «Belfarma.tv» препараты, содержащие анаболики. Согласно тексту приговора, он намеревался купить анаболические стероиды «Proviron-ver» и «Natty Booster». За оба препарата он заплатил 2,7 тыс. руб., оформил заказ на свое имя. Через две недели посылка пришла в волгоградское отделение «Почты России», где Даренский ее получил. На выходе из почтового отделения его задержали сотрудники полиции и заявили, что он подозревается в контрабанде сильнодействующих препаратов. В посылке находился блистер с надписью «Clomiver» с 25 таблетками, блистер «Proviron» с 25 таблетками и флакон «Natty Booster» с жидкостью.

Как следует из показаний Александра Даренского, полицейские вынудили его подписать явку с повинной и отпустили, пообещав, что никакого наказания в дальнейшем не последует.

Тем не менее, в марте 2018 года экспертиза купленных мужчиной препаратов показала, что в них содержатся запрещенные к перемещению через границу России вещества 1альфа-метиландростанодон и метилтестостерон. По факту незаконного перемещения этих веществ через границу было возбуждено уголовное дело. До приговора Даренский находился под подпиской о невыезде.

На суде Александр Даренский заявил, что не признает себя виновным, написал явку с повинной под давлением полиции и не знал, что препараты, о которых идет речь, запрещены к свободному обороту. Однако суд не принял эти показания во внимание, посчитав их выбранным обвиняемым способом защиты. Сотрудники полиции на суде заявили, что явка с повинной была написана добровольно и давление на подозреваемого никто не оказывал.

В итоге, в августе этого года суд признал мужчину виновным в контрабанде запрещенных веществ.

Сестра Александра Даренского Наталья Заверюха рассказала „Ъ“, что суд не принял во внимание и то, что ни на сайте интернет-магазина, ни на упаковках с препаратами не был указан состав. Таким образом, возможности узнать о том, что они содержат что-либо запрещенное, не представлялось возможным.

«Мы обратились в этот интернет-магазин, но там нам сказали, что не несут это ответственности за состав препаратов и покупатель сам должен понимать, что он заказывает. Сейчас мы планируем обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на продавца и в Роскомнадзор, который не блокирует сайты, на которых торгуют, как выясняется, запрещенными веществами»,— говорит Наталья Заверюха.

Сейчас Александр Даренский находится в волгоградском СИЗО, он подал жалобу на приговор в апелляционную инстанцию. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее бодибилдер Алексей Нетесанов в комментариях СМИ говорил, что при заказе аналогичной посылки в России такого преследования было не было. «В законе оговаривается, что покупка для собственного употребления не является правонарушением. В Пензе на этом погорели сразу 38 ребят-спортсменов, которые не знали о том, что посылка из Белоруссии с такими же препаратами грозит статьей», — цитирует его RT. Одно из последних аналогичных дел в Пензенской области было возбуждено в сентябре этого года в отношении жителя Заречного, в полиции сообщили, что ему грозит до семи лет лишения свободы. Летом прошлого года жителю Сердобска Пензенской области назначили за схожее преступление наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год

Сергей Петунин