Сегодня исполняется 59 лет председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Алексей Леонидович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Как председатель Счетной палаты РФ, Вы вносите значительный вклад в повышение эффективности реализации нацпроектов, укрепление позиции России в глобальной экономике, упрочение финансовой системы страны и формирование сбалансированной бюджетной политики. За долгие годы, даже десятилетия, нашего общения Вы проявляли себя как уникальный профессионал, эрудит и надежный друг, вне зависимости от занимаемых постов и сферы деятельности. Успешная работа на руководящих государственных постах, как и научная и экспертная деятельность подтверждают Вашу высочайшую квалификацию. Компетентность, чувство ответственности, умение трудиться с полной самоотдачей, личное обаяние снискали Вам авторитет в политических и общественных кругах. Уверен, Ваши знания, энергия, опыт и в дальнейшем будут служить на благо России! Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья, осуществления самых смелых начинаний!

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

13 октября исполняется 42 года министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич, от себя и всего нашего комитета поздравляю с днем рождения! Вы человек, за которым стоит наша отрасль, и вы много делаете для того, чтобы росло, а не скудело плодородие наших земель. Вы активно занимаетесь решением проблем продовольственной безопасности, много делаете, чтобы наше крестьянство через комплексную программу развития получило второе дыхание. Пусть министр сельского хозяйства остается энергичным, профессиональным, надежным и системным руководителем. Желаю вам создать коллектив единомышленников и сподвижников в лице всех работников сельского хозяйства, глав поселений и регионов, способный решить проблемы аграриев страны. Желаю здоровья и большой работоспособности вам и вашему штабу, в этом залог наших успехов. Еще желаю удачи, счастья и добра.

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