Россия — страна климатических скептиков

Согласно опубликованным в 2018 году результатам исследования «Отношение европейцев к изменению климата и энергетике», проведенного European Social Survey (ESS), по числу климатических скептиков Россия занимает первое место в Европе.

Так, в то, что климат меняется или, скорее всего, меняется, верят 82,2% россиян. Это самый низкий показатель в Европе. Показатель Великобритании — 93,6%.

В то, что изменение климата хотя бы в какой-то степени вызвано активностью человека, верят 83,8% россиян. Это второе место снизу, меньше только в Литве — 82,7%. Показатель Великобритании — 91%.

С тем, что изменение климата может иметь серьезные отрицательные последствия, согласны лишь 61,8% россиян. Меньшее число согласных с этим утверждением — в Израиле (58,1%), Эстонии (59,7%) и Нидерландах (61,6%). Показатель Великобритании — 66%.

В рамках этого же исследования респондентов попросили оценить чувство собственной ответственности за необходимость изменения климата по шкале от 0 (никакое) до 10 баллов (огромное). Средний показатель составил 5,6. В России — около 3,8. Ниже только в Чехии — 3,5. В Великобритании — 6,0.

Опрос общественного мнения, проведенный в 2017 году компанией GoCompare, показал, что 13% жителей Великобритании вообще не верят в глобальное потепление. Проведенный также в 2017 году Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал, что 39% россиян считают, что глобальное потепление — «надуманная, раздутая проблема, на которой спекулируют те, кто хочет заработать на естественном страхе человечества перед природными катастрофами». Таким образом, соотношение климатических скептиков-россиян и климатических скептиков-британцев — трое на одного.