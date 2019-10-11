Сотрудники Россельхознадзора уничтожили 4 тонны отправленных в Казань фруктов и овощей

Во Владимирской области сотрудниками Россельхонадзора были уничтожены 4 тонны санкционных фруктов и овощей, которые перевозились на машине из московского торгового комплекса «ФУД СИТИ» в Казань, передает пресс-служба областного управления ведомства.

По данным надзорного органа, 3 октября автоинспекторы остановили на стационарном посту ДПС «Сенинские дворики» автодороги М7 транспортное средство с фруктами и овощами. В ходе проверки выяснилось, что товаросопроводительные документы, предоставленные перевозчиком, являются недействительными. Фрукты и овощи не прошли таможенного оформления, у перевозчика не было легальных документов на них. При этом их провозили под видом законной продукции, говорится в сообщении ведомства.

Груз, состоявший из чеснока, хурмы, винограда и мандаринов, был изъят и уничтожен на полигоне ТБО.

"Ъ-Казань"