Дорого, дико и небезопасно

Радикальные методы борьбы за продление жизни вызывают большие споры: одни видят в них прыжок в будущее, другие — верный способ себя покалечить. Вот только некоторые из шокирующих экспериментов

Взломать свой геном

Первый случай взлома генома по желанию его обладателя имел место в 2015 году: американка Лиз Пэрриш ввела себе препарат, способный, по ее представлениям, остановить старение. Лекарство (на тот момент оно было испытано лишь на лабораторных мышах) содержало ген теломеразы. Это, напомним, фермент, регулирующий длину теломер (концов хромосом), от чего, в свою очередь, зависит продолжительность жизни клетки. Терапия обошлась более чем в миллион долларов. Так как укол генного препарата был сделан нелегально, официальная медицина не взялась оценивать результаты вмешательства, по этой причине подтвердить или опровергнуть эффект невозможно. Впрочем, сама Лиз Пэрриш, которая владеет биомедицинской компанией, утверждает, что ее биологический возраст снизился на 20 лет. По неофициальным данным, терапию прошло еще несколько человек, которые не пожелали афишировать лечение от старения.

Утопиться и забыться

Биохакеры с удовольствием тестируют на себе всевозможные новые методы, которые позволили продлить жизнь лабораторным животным. Сюда входят разные способы голодовок и радикальных диет, переливание молодой крови, «омоложение» стволовыми клетками и так далее. Одним из самых известных экспериментаторов такого рода был генеральный директор компании Ascendance Biomedical Аарон Трейвик. В прошлом году его нашли мертвым в резервуаре для флотационной терапии — это метод релаксации, включающий в себя погружение в небольшой закрытый бассейн с соленой водой, которая поддерживает тело на плаву, создавая ощущение невесомости.

Уесться таблетками

Горсть таблеток входит в ежедневный рацион продвинутых биохакеров. На что уповают? В основном на препараты, замедляющие обмен веществ. Среди прочих таким действием обладают некоторые лекарства от диабета, снижающие уровень сахара в крови. В ход идут также аспирин, статины, витамин D и витамины группы В, ноотропы и целый ряд веществ, которые показали себя как геропротекторы («защищающие от старости») в опытах на животных. К ним относят ликопин, рапамицин, ресвератрол, кофеин, куркумин, женьшень и астрагиноны. Последнее слово в фармакологии — сенсолитики, вещества, которые выборочно удаляют старые клетки в организме, по крайней мере у животных. Один из самых популярных биохакеров, известный американский футуролог Рэй Курцвейл, гордится тем, что ежедневно съедает 100 таблеток для улучшения работы организма.

Валентина Пахомова