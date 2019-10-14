С позиции осмысления

Елена Брызгалина — специалист по философии образования и философии науки, автор более чем 100 научных работ. Член комиссии по биоэтике МГУ имени М.В. Ломоносова, член локального этического комитета МНОЦ МГУ и этического комитета НЦЗД Минздрава РФ. Руководитель рабочей группы по разработке концептуальных основ биоэтического сопровождения, созданию коллекции биоматериала в рамках проекта «Научные основы создания национального банка — депозитария живых систем (2015–2018)». Член рабочей группы экспертной разработки проекта концепции «Активное долголетие в РФ». Член экспертного совета по воспитанию при Комитете Государственной думы по образованию и науке.