Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

Парламент Кубы избрал президентом страны председателя госсовета Мигеля Диас-Канеля в время заседания в Гаване. Вице-президентом республики избран зампредседателя госсовета Сальвадор Вальдес.

«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики: Мигель Диас-Канель, вице-президент республики: Сальвадор Вальдес»,— говорится в сообщении парламента в Twitter.

По данным местной газеты Granma, за Мигеля Диас-Канеля проголосовали 579 депутатов из 605. На пост президента Кубы претендовали 17 человек. Вместо господина Диас-Канеля главой госсовета станет спикер парламента Эстебан Ласо Эрнандес.

В феврале текущего года кубинцы на референдуме одобрили принятие новой конституции. Новая конституция Кубы ограничивает срок пребывания на посту для главы государства двумя пятилетними сроками, а также признает право частной собственности. Проект конституции вводит должности президента и вице-президента. Ранее главой государства был председатель Госсовета и Совета министров. В документе провозглашаются принципы уважения международного права, заявлено о неприятии всех форм терроризма, отказе от оружия массового поражения и о борьбе с изменением климата.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Куба обрела новую конституцию со старыми идеалами».