Полковников признали настоящими мошенниками

Самарский гарнизонный военный суд в четверг вынес приговор заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, начальнику отдела «М» региональной спецслужбы Павлу Чермашенцеву и их коллеге из центрального аппарата Федеральной службы безопасности Александру Переточкину. Самарские силовики признаны виновными в мошенничестве, а их столичный коллега — в посредничестве в нем. Правоохранители брали деньги за покровительство фирме, которое они не оказывали. Сергей Гудованый также осужден за хранение оружия и боеприпасов. Всех обвиняемых приговорили к заключению в колонии и штрафам.

Полковники УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый и начальник отдела «М» областного управления спецслужбы Павел Чермашенцев признаны Самарским гарнизонным военным судом виновными в мошенничестве. Их коллега, сотрудник центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин, осужден за посредничество в мошенничестве. По этой же статье вынесен приговор саратовским предпринимателям Алексею Пашкевичу и Сергею Булатову. Кроме того, Сергей Гудованый был признан виновным в хранении оружия и боеприпасов. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и 90,5 млн руб. штрафа. Александр Переточкин получил десять лет колонии строгого режима и 60 млн руб. штрафа. Павел Чермашенцев, Алексей Пашкевич и Сергей Булатов осуждены на 4, 7 и 5 лет колонии общего режима и штрафы на сумму 400, 700 и 500 тыс. руб. соответственно. Сотрудники ФСБ также лишены званий, наград и права занимать соответствующие должности. При этом суд снял арест с единственного места жительства Сергея Гудованого в Саратове, денег в размере 460 тыс. руб. и другого имущества, в том числе автомобиля. До вынесения приговора только Сергей Гудованый находился в СИЗО, остальные обвиняемые по делу отбывали домашний арест, так как ранее согласились сотрудничать со следствием. После вынесения приговора приставы заключили мужчин под стражу.

Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение „ТНП“» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом). Деньги передавались за покровительство, которое по факту не оказывалось. В частности, как указывается материалах дела, незаконное вознаграждение силовики получали «за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области». Общая сумма полученных от ООО «Межотраслевое объединение „ТНП“» средств превысила 100 млн руб.

Впоследствии при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы: пистолеты, патроны к ним и гранаты. Мужчина утверждал, что из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, а остальные он получил от одного из посредников. В качестве них выступали коллега силовика Александр Переточкин и бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов.

Самарских полковников ФСБ также подозревали в связях с ОПГ «Законовские» — преступной группой, которая была создана в 1990е годы и контролировала крупнейший в регионе Кировский вещевой рынок. Но подтверждения этому следователи не нашли.

В сентябре на прениях представитель гособвинения просил суд отправить Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для Александра Переточкина прокуратура добивалась десяти лет колонии строгого режима. Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживал шесть с половиной лет колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. руб. Кроме того, гособвинение просило лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина — орденов Мужества.

Сергей Гудованый признавал вину в инкриминируемом ему мошенничестве. В получении взятки через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, адвоката Сергея Гудованого, его подзащитный не виноват.

Защита Сергея Гудованого считает приговор жестким и намерена обжаловать его.

«Это сталинский приговор. Я был бы готов не подавать апелляцию, если бы моего подзащитного осудили за один эпизод преступления, вину в совершении которого он признавал. Человека совершенно немотивированно признали виновным в хранении оружия и получении взятки. Дело в том, что патроны, найденные у Сергея Гудованого и фигурирующие в деле, были заменены на другие. Также прокуратура изменила статьи обвинения в части места и времени получения им взятки, и я считаю, что доказательств вины Сергея Гудованого в совершении этого преступления нет»,— рассказал журналистам Андрей Карномазов. По словам адвоката, его подзащитный будет отбывать наказание в Нижнем Новгороде, остальные обвиняемые — в Самарской области.

Георгий Портнов