Нижегородцы с белорусами добавят второго порядка

В Теренгульском районе Ульяновской области планируется построить большой птицеводческий комплекс — птицеплемрепродуктор второго порядка с современными технологиями производства инкубационных яиц. Сегодня в России большая часть инкубационных яиц закупается за рубежом, новый птицеводческий комплекс, в создание которого планируется инвестировать 6,987 млрд руб., должен будет восполнить дефицит этой продукции в ПФО.Эксперты подтверждают важность появления такого предприятия для России, однако указывают на наличие рисков, которые рекомендуют минимизировать параллельным производством мяса птицы.

На проходящей в Москве российской агропромышленной выставке «Золотая осень» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал инвестсоглашение с руководителем ООО «Ульяновский племптицерепродуктор» Владиславом Дорофеевым о строительстве в регионе птицеводческого комплекса с объемом инвестиций в 6,987 млрд руб. Об этом в четверг сообщил губернатор на своей странице в Facebook.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Ульяновский племптицерепродуктор» (разведение сельскохозяйственной птицы) создано 27 мая 2019 года с уставным капиталом в 30 тыс. руб., владелец и гендиректор предприятия — нижегородский предприниматель Владислав Дорофеев. Он же является гендиректором (но не совладельцем) аналоигичной нижегородской компании — «Нижегородский племптицерепродуктор» (ООО), созданной ранее, в октябре 2018 года. Кроме того, господин Дорофеев является директором и совладельцем (30%) ООО «ПневмоОптика» (аренда и управление недвижимым имуществом, по итогам 2016 и 2017 годов — убыточное предприятие, среднесписочная численность персонала — 1 человек), гендиректором и владельцем ООО «Нижегородский аукционный дом» (посредничество в операциях недвижимости, отчетность по 2018 году нулевая), а также директором и владельцем ООО «Спецтехпром» (производство строительных конструкций) — прибыльного предприятия с оборотом в 141 млн руб.

По информации, полученной от самой компании, комплекс будет построен рядом с Тереньгой (райцентр в Ульяновской области) на площади в 200 гектаров. Он будет состоять из пяти птицефабрик, из которых три — для содержания родительского стада и две — для содержания ремонтного молодняка, кроме того, там будут площадка для компостирования помета и комбикормовый завод. Общая площадь зданий — 117,54 тыс. кв. метров. Из общего объема инвестиций (6,987 млрд руб.) 3,920 млрд руб.— стоимость работ по возведению комплекса, 1,669 млрд руб.— стоимость оборудования. Первоначальные оборотные средства составят около 1,1 млрд руб. Планируемая численность предприятия — 292 человека, налоговые отчисления (с учетом льгот приоритетного инвестпроекта) — 470 млн руб. в год, из них 274 млн руб. в федеральный бюджет, 196 млн руб.— в региональный. Срок окупаемости инвестпроекта — 8 лет с момента запуска. Начало строительства запланировано на 1 марта 2020 года, пуск комплекса — март 2022 года. Компания получит заемные средства в виде льготного кредита от Сбербанка через участие в конкурсе «Ежегодная общественная премия „Регионы — устойчивое развитие“».

Основная продукция комплекса — инкубационные яйца. При выходе на проектную мощность годовой объем их производства составит 70 млн штук. Помимо этого будет производиться товарное яйцо — 2,9 млн штук в год, и мясо птицы — до 1,5 тыс. тонн в год.

По словам исполнительного директора «Ульяновского племптицерепродуктора» Юлии Кравец, это предприятие станет первым в регионе и в России, обеспечивающее птицерепродукцию второго порядка (инкубационные яйца бройлеров) в больших объемах. Отметим, прародительское стадо бройлоров производится на нескольких предприятиях в России, это — племптицепродукция 1го порядка. Затем от яиц прародительского стада производится родительское стадо — это уже племптицепродукция 2го порядка, и только уже из этих инкубационных яиц появляются бройлеры. Как отмечает Юлия Кравец, в Ульяновской области вообще нет племптицерепродукторов второго порядка, в других регионах, в крупных птицеводческих хозяйствах, племптицерепродукторы второго порядка имеются, но только производят эту продукцию, как правило, в небольших объемах, для нужд своих птицефабрик. Подобных комплексов, с выпуском инкубационных яиц в объеме 70 млн штук, как планируется на будущем комплексе, в России, пор словам госпожи Кравец, нет.

По словам Юлии Кравец, главным партнером их компании в этом проекте станет один из крупнейших агрохолдингов республики Беларусь — агрокомбинат «Дзержинский», он передаст основные современные технологии и он же как производитель племптицепродукции 1го порядка будет поставлять цыплят родительского стада.

В ООО «Ульяновский племптицерепродуктор» уверены, что проект окупится, поскольку спрос на их продукцию обеспечен, конкурентов практически нет, многие птицефабрики сейчас закупают инкубационные яйца за рубежом, «фактически компания обеспечивает процесс импортозамещения». «Я вас уверяю, что пока мы даже не покроем потребность Приволжского федерального округа»,— добавила госпожа Кравец. Кроме того, она отмечает высокую рентабельность производства инкубационных яиц: каждое из них стоит 28 евроцентов, плюс на каждое яйцо до 2028 года еще идет прямя прямая государственная субсидия в размере 11 руб.

Главный эксперт по селекционной и племенной работе ассоциации Росптицесоюз Людмила Карпенко отмечает, что племптицерепродукторы второго порядка с большими объемами — около 100 млн яиц — в России уже есть, однако потребность в инкубационных яйцах все равно высокая: «На сегодня в России производится около 2,5 млрд штук инкубационных яиц, но не хватает еще около 500 млн штук». Закупку репродукции 1го порядка она назвала «странной», когда в России достаточно таких производителей. Кроме того, по ее мнению, у будущего комплекса «есть и определенные риски», в том числе — связанные с падением спроса в с июля по сентябрь. «И чтобы минимизировать риски, обязательно надо вести параллельную деятельность по выращиванию своих бройлеров. Если это будет, значит и устойчивость будет высокая»,— заметила эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск