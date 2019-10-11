Служитель фемиды попался на подкупе

Судью Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева задержали силовики при получении взятки в 250 тыс. руб. из общей суммы в 500 тыс. руб. Предположительно, деньги предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Эксперты считают, что в случае если виновность судьи будет доказана, его ожидает реальный срок.

Судья Волжского районного суда Самарской области Михаил Бурцев задержан при получении взятки. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«…Деньги (первый транш — 250 тыс. руб.) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходило с санкции областного суда»,— написал Александр Хинштейн.

В пресс-службе областного суда сообщили, что 9 октября в облсуд из УФСБ России по Самарской области поступили материалы «о готовящемся противоправном деянии, связанном с незаконным получением денежных средств» Михаилом Бурцевым. Специальная коллегия судей областного суда вынесла постановление о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи. В итоге 9 октября судья был задержан силовиками в служебном кабинете Волжского районного суда при получении части денег в размере 250 тыс. руб. из предполагаемой общей суммы в 500 тыс. руб. Однако с каким делом была связана полученная взятка — не уточняется.

В региональном СУ СК РФ „Ъ“ сообщили, что материалов от ФСБ им не передавали.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что при наличии достаточных доказательств причастности к инкриминируемому преступлению судья будет осужден и, вероятнее всего, получит реальный срок лишения свободы. «Однако, из-за его статуса судьи — спецсубъекта, возбуждение дела будет проходить в течении длительного периода времени — не по общей процедуре»,— отмечает Дмитрий Горбунов.

По мнению руководителя практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алены Зеленовской, получение взятки — одно из таких преступлений, по которому доказательства фактически собраны еще до наступления его объективной стороны: «Для того чтобы уголовное дело дошло до суда еще к моменту начала совершения преступления, правоохранительные органы готовят мощную процессуальную платформу. По этой причине уголовные дела идут в суд крепкими, уверенными».

Алена Зеленовская отмечает, что в случае с судьями судебная «практика безнадежно скудна»: «Это связано с мучительно долгой многоступенчатой процедурой возбуждения уголовного дела, а также задержания судьи. Для возбуждения уголовного дела в отношении судьи председатель Следственного комитета должен получить согласие Высшей квалификационной коллегии судей, а для задержания — согласие Конституционного суда. И хотя уголовно-процессуальный кодекс позволяет задержать судью на месте преступления, эта мера не оправдывает себя и фактически не применяется, так как срок задержания обычно заканчивается раньше, чем возбуждается уголовное дело. В результате улики утрачены, свидетели подготовлены, а судья вообще скрылся за границей».

«Сейчас суду придется оказаться по другую сторону и посмотреть насколько все жестко и тяжело. Бывают случаи, когда ограничиваются штрафом, который является многократным эквивалентом суммы взятки. Но чаще всего люди не в состоянии оплатить этот штраф. С учетом того, что ситуация громкая для нашего региона (судью не каждый день задерживают), думаю, сама судебная система не сможет обеспечить в такой пристальной обстановке более или менее мягкий приговор. Поэтому, скорее всего, это будет реальный срок при условии, что докажут его виновность»,— предполагает управляющий партнер КА «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков.

Ранее, в марте текущего года при получении взятки в 550 тыс. руб. задержали судью Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова. Это была первая часть из суммы в 1,1 млн руб., которую он требовал за вынесение решения по делу.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области тогда выявила, что взятка была связана с делом об обвинении в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК). По данным СМИ, судья переквалифицировал статью на «Самоуправство» (ст. 330 УК) за что, по версии следователей, попросил вознаграждение адвоката ­обвиняемого.

В июле региональная ККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи по статье «Получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Это решение поддержали в ВККС. 10 сентября региональная ККС удовлетворила заявление Ивана Ежова о прекращении полномочий судьи.

В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что на сегодня уголовное дело еще не возбуждено: «Дело возбуждается председателем Следственного комитета. Пока мы не получили от них постановление».

Эксперты считают, что коррупционность судебной системы, несмотря на высокую зарплату судей, связана со сложностью выявления преступления. «С моей точки зрения механизм разоблачения судей на „горячем“ этапе слишком сложен и малоподвижен. Не исключено, что это и дает ощущение некой легкой безнаказанности представителей фемиды, кстати, несмотря на относительно высокую зарплату»,— отмечает Алена Зеленовская.

Ани Айвазян