Самый большой «бизнес-центр» в Москве нашли в хрущевке на проспекте Вернадского

Согласно проверке «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу проспект Вернадского, 24, сообщает РБК. По данным компании, сейчас по этому адресу зарегистрировано 1113 юридических лиц. В Федеральной налоговой службе (ФНС) эту информацию не подтвердили.

Как утверждает «Такском-Досье», на 24 сентября на проспекте Вернадского, 24 было зарегистрировано 522 юрлица. Для сравнения, в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 организаций.

Отмечается, что в интернете опубликовано объявление, в котором предлагается зарегистрировать юридический адрес в этом доме за 35 тыс. руб. «Вы можете не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым “гостям”»,— говорится в объявлении. Однако в картотеке юридических лиц у большинства фирм, зарегистрированных в хрущевке на проспекте Вернадского, имеется отметка, что выездная проверка установила отсутствие компании по данному адресу.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили РБК, что большая часть из зарегистрированных в доме фирм ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. «655 (юридических лиц.— “Ъ”) прекратили деятельность по различным основаниям либо находятся в стадии исключения/прекращения/ликвидации»,— говорится в комментарии в службы. В ФНС также добавили, что с 24 сентября по 10 октября по указанному адресу не было зарегистрировано ни одной компании.