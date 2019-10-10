Нужно наказывать родителей за курение детей?

В МВД предложили наказывать родителей курящих детей. Штраф от 1,5 до 2 тыс. руб. могут прописать в Кодексе об административных правонарушениях. В министерстве пояснили, что сейчас, хотя несовершеннолетним запрещено курить, ответственности за нарушение этого запрета не установлено. Штраф, по мнению МВД, должен сделать профилактику курения среди молодежи более эффективной. Насколько остро сейчас стоит проблема детского курения? И можно ли ее решить с помощью штрафов? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с исполнительным директором Общественного совета по проблеме подросткового курения Анной Сорочинской и учителем Леонидом Кацвой.

Анна Сорочинская: Я думаю, что, наверное, справедливо, если этот штраф будет налагаться на родителей. Это может быть лишним контролирующим звеном, и подростки будут понимать, что они могут оказаться в такой ситуации. Возможно, это как-то поспособствует тому, чтобы они меньше употребляли табачную продукцию. Тем более что среди подростков серьезно зависимых детей очень мало — в основном это дети, которые просто интересуются, пробуют. Задача взрослых сделать так, чтобы эти пробы не стали серьезной зависимостью. Поэтому такая мера кардинально не поможет изменить ситуацию, но будет небольшим вкладом в решение проблемы.

Леонид Кацва: Данную меру я считаю необоснованной и вредной очень, потому что она может привести к росту напряжения внутри семьи. Дети будут по-прежнему стараться пробовать. От родителей дети, которые курят, как правило, прячутся, очень мало кто курит с разрешения родителей. Теперь представим: ребенок покурил, его где-то полицейский прихватил, родителям пришел штраф. Родители дали ребенку по шее, он обиделся, стал прятаться искуснее. Мне вообще не нравится идея штрафовать родителей за такое, в общем, не криминальное поведение ребенка.

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Беседовал Юрий Абросимов