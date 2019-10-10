В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами. В четверг, 10 октября, около 3,5 тыс. болельщиц смогли посетить игру отборочного цикла к чемпионату мира по футболу между сборными Ирана и Камбоджи (14:0).

Иранские власти отменили запрет на посещение женщинами мужских спортивных соревнований после того, как в прошлом месяце Международная федерация футбола (FIFA) распорядилась снять ограничения, угрожая применить санкции к иранской футбольной ассоциации вплоть до исключения ее из соревнований под эгидой международной организации. В свою очередь, само требование стало реакцией на то, что одна из иранских женщин совершила самоубийство перед зданием суда после того, как была арестована за попытку попасть на стадион, переодевшись в мужчину.

Впрочем, Amnesty International уже раскритиковала поведение иранских властей, обвинив их в «циничном пиаре». Дело в том, что женщины были допущены на отдельный сектор трибун стадиона, который был отгорожен от остальных, а перед ними расположились около 150 женщин—офицеров полиции.

Кирилл Сарханянц