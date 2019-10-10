Мутко сообщил о возможном введении льготной ипотеки в проблемных регионах

В десяти регионах России с наиболее низким уровнем социально-экономического развития могут ввести программы предоставления льготной ипотеки, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Кроме того, по его словам, правительство планирует выделить на финансирование наиболее острых проблем для этих регионов будут выделены пока дополнительные 100 млрд руб. на ближайшие пять лет.

«Ряд механизмов сегодня предлагается, вплоть до, может быть, вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России»,— сказал господин Мутко после обсуждения в правительстве программ социально-экономического развития субъектов РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, семьи с тремя и более детьми смогут получить заем в размере 450 тыс. руб. с помощью акционерного общества «Дом.РФ». Действие программы распространяется на семьи, взявшие ипотечный кредит, при рождении у них третьего и последующих детей в 2019—2022 годах.

Подробнее о механизме выдачи льготных займов семьям с детьми — в публикации “Ъ” «Детям уточняют ипотеку».