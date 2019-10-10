Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Три россиянки, содержащиеся под стражей в пакистанской тюрьме, убили надзирательницу, сообщил МИД РФ. Против них возбуждено уголовное дело.

По информации российского МИДа, женщины — «фанатичные приверженцы» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Их задержали правоохранительные органы Пакистана в октябре 2018 года в Кветте (административный центр Белуджистана) за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Они якобы пытались проникнуть из Пакистана в Афганистан чтобы присоединиться к боевикам ИГ. Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми они ожидали депортации в Россию в пакистанской тюрьме.