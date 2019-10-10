Воронежские власти вернули льготный имущественный налог для «Ильюшин Финанс Ко»

Депутаты воронежской облдумы согласовали поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций» и вернули авиализинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) льготную ставку в размере 0,3%. Напомним, в 2018 году парламентарии повысили имущественный налог для авиализинговых компаний с 0,3 до 1,1%. По ожиданиям властей, эта мера принесла в областной бюджет дополнительно 60 млн руб. После этого ИФК заявила о возможной перерегистрации в Ульяновскую область, что могло бы лишить регион порядка 100 млн руб. налогов.

Таким образом, повторилась ситуация 2015 года. Напомним, тогда уже поднимали налог для авиализинговых компаний с 0,3 до 1,1%, а после угрозы ИФК о перерегистрации вернули льготную ставку. Отметим, что нынешними поправками депутаты также освободили от налога компании, которые управляют паевыми инвестиционными фондами, занимающимися проектами в сфере аренды жилья, и обнулили ставку для организаций «в отношении недвижимого имущества, используемого для производства удобрений и азотных соединений».

О том, как ИФК планировала стать ульяновской компанией, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Ильюшин Финанс" открывает торги».

Александр Прытков