Слово лечит

Несколько лет назад по инициативе фармацевтической компании Pfizer был организован Oncology media summit — собрание пишущих об онкологии журналистов из стран Центральной и Восточной Европы. Журналисты ежегодно проводят заседания, на которых ученые и организаторы здравоохранения рассказывают о новых методиках и схемах организации медицинской помощи онкобольным, а представители СМИ и общественных организаций — о том, каких улучшений удалось добиться благодаря их публикациям.

На сентябрьской встрече Oncology media summit в Брюсселе Марк Лоулер, профессор из Университета Квинс в Белфасте (Великобритания), рассказал о сотрудничестве СМИ, врачей и пациентов. Анализ лечения онкопациентов в Северной Ирландии и других регионах Великобритании показал, что пациентам в Белфасте доступны менее эффективные препараты, чем, скажем, в Бирмингеме. Врачи и пациентские организации обратились в одну из самых влиятельных британских газет — Daily Mirror. С ее помощью была развернута большая кампания, в результате которой под обращением к министру здравоохранения Великобритании собрали около 30 тыс. подписей жителей. Это привело к изменению политики по обеспечению доступом к лечению и помогло выравнять ситуацию в разных городах.

Интересные примеры приводила бывший редактор отдела здоровья газеты Sun, журналист Джейн Саймонс. Например, как ей удалось добиться разрешения на большую публикацию о новом препарате от одного из типов рака молочной железы (РМЖ). По ее словам, редактор не соглашался на публикацию до тех пор, пока не появилась новость, что именно РМЖ обнаружили у Кайли Миноуг. «Нехорошо так говорить, но я обрадовалась,— заметила Джейн.— Разместив портрет Миноуг на полосе с рассказом врача о лекарстве, мы привлекли к нему внимание читателей и наверняка помогли многим женщинам, страдающим этим недугом».

«Ситуация с Анджелиной Джоли, которая решилась на удаление молочных желез, после того как анализы показали высокую вероятность заболевания раком, оказалась на руку и врачам, и пациентам,— говорит директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди. — Мне доводилось оперировать пациентов, у которых отсутствовали опухолевые заболевания, но анализы показывали серьезную расположенность к такому типу рака. И исход подобных вмешательств оказался благоприятным».

По словам президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, роль прессы трудно переоценить и в частных случаях помощи больным, и в глобальных вопросах. Например, публикации о несовершенстве системы оказания помощи онкологическим больным способствовали тому, что началась работа над национальной онкологической программой.

На встрече в Брюсселе необходимость создания национальных онкологических программ и их освещения была одной из основных тем. Специалисты отмечали: такие программы есть менее чем в половине стран Центральной и Восточной Европы, хотя в мире 81% стран работает именно по ним.

Профессор Института здравоохранения Мариуш Гурски (Польша) подчеркнул: при отсутствии национальных программ и регистров пациентов борьба с раком финансируется недостаточно, так как не является приоритетной. Из-за чего возникают проблемы с организацией лечения, страховым возмещением расходов, реабилитацией, паллиативной помощью. И решить их медики также рассчитывают при поддержке журналистов.

Но важно помнить не только о возможностях, но и об ответственности СМИ.

«Должен заметить, что влияние СМИ и результаты работы журналистов мы чувствуем сразу. Например, негативные публикации об онкологии, врачебной деятельности сразу дают отток пациентов из наших клиник и приток у наших зарубежных коллег. А когда в СМИ выходят положительные материалы, то уже на следующий день на наши сайты и в социальные сети поступают тысячи вопросов и звонков от граждан»,— говорит генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

В результате сотрудничества с прессой был решен ряд вопросов оказания помощи пациентам в Татарстане, Волгограде, Воронеже, Санкт-Петербурге, рассказала Лилия Матвеева, президент всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Она полагает, что СМИ способны стимулировать работу государственных органов, исполнительной и законодательной власти.

«Однако неправильно рассматривать прессу как инструмент, который мы должны направлять,— подчеркнул выступивший на саммите Ивица Белина, президент Коалиции пациентских организаций в Хорватии, которая объединяет 84 сообщества.— Важно, чтобы журналисты сами почувствовали проблему, прониклись ею. Чтобы это стало "их историей". Только в таком содружестве мы можем сделать многое».

Алена Жукова