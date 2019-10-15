Как много нам открытий чудных

На ежегодной традиционной встрече с журналистами одна из крупнейших международных частных фармкомпаний, немецкая «Берингер Ингельхайм», впервые открыла данные о своей корпоративной базе малых молекул, оказавшейся почти в два раза крупнее самой большой аналогичной российской базы. Следующим шагом может стать открытие немецкой базы для коммерческого использования в сотрудничестве с учеными и фармкомпаниями всего мира и России.

В прошлом году (см. «Ъ-Здравоохранение» от 4 декабря 2018 года) мы рассказывали о том, что российская фармкомпания «ХимРар» за 20 лет создала первую в стране коллекцию малых молекул, используемых для производства новых лекарств. Она включала 1,7 млн готовых веществ и стала самой большой открытой для использования коммерческой коллекцией в мире. Практически все известные фармацевтические компании были или являются клиентами «ХимРара».

Речь шла именно об открытой коллекции, которая создавалась с коммерческой целью продажи молекул фармкомпаниям по всему миру.

При этом известно было, что все международные фармкомпании, особенно имеющие историю и занимающиеся разработкой новых препаратов, имеют свои корпоративные коллекции молекул для внутреннего пользования. Но об их размере информации не было: коммерческая тайна.

Новая сенсация, из той же области,— от крупнейшей в мире частной немецкой фаркомпании «Берингер Ингельхайм».

На традиционной ежегодной встрече с иностранными журналистами, которые собрались в штаб-квартире компании в городке Ингельхайм-ам-Райн в земле Рейнланд-Пфальц, впервые были открыты данные о корпоративной коллекции молекул «Берингер Ингельхайм». Она включает больше 3 млн молекул и собирается с 60-х годов прошлого века. Для внутреннего использования. Пока.

Мишель Паре, член совета директоров Boehringer Ingelheim, руководитель направления R&D в компании, объяснил: «Идея открытости идет не от руководства компании, а от наших ученых. И мы считаем это абсолютно необходимым требованием времени. Только в этом случае мы можем в полной мере использовать потенциал наших сегодняшних и потенциальных партнеров. Если они будут знать, что и как мы делаем, то придут к нам и что-то свое расскажут и предложат. Это следствие и потребность абсолютно другого уровня кооперации, который требуется сегодня в открытом мире. И только такой подход приведет к успеху».

То есть в компании считают, что для достижения успеха недостаточно огромных вложений в разработку инновационных лекарств. И квалифицированных кадров. И даже феноменальной базы малых молекул, позволяющей упростить и удешевить процесс создания новых лекарств, который длится порой до15 лет.

Нужна еще вот такая открытость. Потому что без кооперации не выжить. Как сказал один из руководителей компании, «все низковисящие фрукты сорваны и съедены, надо развиваться, надо искать новые идеи и возможности».

Поэтому компания и расширяет круг партнеров и сотрудничество. А также начинает продавать свои разработки на доклинической или даже первой стадии клинических исследований другим компаниям. Это подтвердил Хубертус фон Баумбах, председатель правления, член совета директоров компании.

Инновационные препараты будут только дорожать, а значит, нужны и разработки в сотрудничестве с государством новых финансовых и организационных инструментов. Надо больше сотрудничать с государством и обществом, потому что уровень кооперации должен расти. Потому уже нет национальной фармации и фармацевтики, а есть глобальный лекарственный рынок, конкуренция может быть в продажах, но не может быть конкуренции и разработках. Потому что это открытая система, как и любая наука.

Крупнейшая в мире немецкая семейная компания «Берингер Ингельхайм» основанная в 1885 году, входит в список 20 ведущих мировых фармацевтических компаний. В 2018 году объем продаж «Берингер Ингельхайм» составил €17,5 млрд, операционная прибыль — €3,5 млрд, рентабельность — 19,8%. У компании три направления бизнеса: рецептурные препараты (72% продаж), ветеринарные препараты (24%) и биотехнологическое производство (4%). Расходы на научные исследования и разработки (R&D) — почти €3,2 млрд, или 18,1% от чистого объема продаж. У нее 50 370 сотрудников по всему миру. Компания производит только оригинальные инновационные препараты собственной разработки.

Несколько лет назад «Берингер Ингельхайм» отказалась от производства дженериков и перешла исключительно на выпуск оригинальных инновационных препаратов собственной разработки. Инновационные препараты не только двигают науку и технологии, компетенции и знания, но и коммерцию, бизнес. Результат налицо.

Блокбастеры продаж-2018 «Берингер Ингельхайм» — семь инновационных рецептурных препаратов: спирива, джардинс, синджарди, гликсамби и тражента (лечение диабета 2 типа), прадакса (антикоагулянт), офев (лечение идиопатического легочного фиброза, в России зарегистрирован под торговым наименованием варгатеф). Эти препараты принесли €6,2 млрд, больше трети продаж компании.

Владислав Дорофеев