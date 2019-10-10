Шахтостроители ушли со смены

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении сотрудников ФГУП «Управление строительства №30». Установлено, что из-за их попустительства в декабре прошлого года в строящемся стволе шахты СКРУ-3 начался пожар, жертвами которого стали девять человек. Осужденные допустили проведение в шахте газосварочных работ, что запрещено правилами безопасности. Также у рабочих не было допуска к их проведению. В результате Андрей Купряшкин, Святослав Седов, Максим Канищев и Андрей Артюхин получили по четыре года колонии-поселения. Сотрудничавший со следствием Игорь Чукаев приговорен к трем годам колонии-поселения.



Пожар в строящейся шахте произошел около 11 часов 50 минут 22 декабря 2018 года. В это время работники ФГУП «Управление строительства №30» выполняли работы в стволе №4. Восемь из них смогли выбраться на поверхность, а девять человек погибли, их тела были обнаружены на следующий день. По данному факту следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности проведения строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере, а также смерть двух и более лиц). Решением председателя СКР Александра Бастрыкина дело было передано в производство 3-го следственного управления ГСУ СКР. Уже на следующий день в рамках расследования были задержаны горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник участка строительства Максим Канищев, а также начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин. Затем к ним присоединился горный инженер по охране труда Святослав Седов. Все они были отправлены в СИЗО.

Позже обвинение шахтостроителям было переквалифицировано на ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии СКР и прокуратуры, пожар произошел из-за попустительства фигурантов. Так, в стволе шахты использовалась газосварка, что запрещено при проведении подобных работ, кроме того, там хранился пропан. При этом допуска к работам у бригады не было. В свою очередь, осужденные не организовали работникам предсменный инструктаж, не осмотрели каждое рабочее место.

Зная о производстве газосварочных работ, они не запретили их проведение, в результате начался пожар. Сварка производилась в непосредственной близости от так называемого податливого слоя, который наносился на горную породу. В качестве него использовался горючий материал «Блокпур В ускоренный», состоящий из полиуретановой смолы.

По данным портала 59.ру, свидетели и подсудимые по делу рассказали, что возгорание в день трагедии — не первое при строительстве шахты. Случаи возгорания «Блокпура В» уже были, при горении выделялся удушливый едкий дым. Девять работников, по данным экспертизы, погибли от отравления продуктами горения и ожогов дыхательных путей.

При этом знакомые с ситуацией источники говорят, что правила безопасности на строительстве нарушались постоянно. Якобы на личных фотографиях, которые шахтостроители делали на объекте, были видны курящие люди.

По данным прокуратуры, ущерб от пожара составил 52 млн руб.

По сообщению СКР, в ходе предварительного следствия было проведено 20 судебных экспертиз, в том числе пожарно-технические, а также экспертиза промышленной безопасности.

Как рассказала „Ъ-Прикамье“ прокурор отдела гособвинителей Прокуратуры Пермского края Елена Суворова, свою вину в совершении преступления полностью признал на стадии предварительного следствия только Игорь Чукаев, в ходе рассмотрения дела в суде аналогичную позицию занял и господин Артюхин.

В итоге приговором суда господам Канищеву, Купряшкину и Седову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Господин Чукаев получил три года колонии-поселения. По словам гособвинителя, в качестве одного из смягчающих обстоятельств суд учел его активную роль в расследовании преступления. В качестве дополнительного наказания им запрещено осуществлять организационно-распорядительные функции при ведении горных работ во всех организациях, независимо от правовой формы. Святославу Седову на два года запрещено осуществлять аналогичные функции, но уже в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Дмитрий Астахов