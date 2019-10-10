Свой закончила поход

В ближайшее время руководитель регионального агентства по туризму Елена Соснина покинет свой пост, утверждают источники. По их данным, решение госпожи Сосниной обусловлено личными причинами. По одной из версий, новым руководителем станет Юлия Ветошкина, экс-чиновница из Ярославля с опытом работы в сфере туризма. Ожидается, что новый глава агентства будет представлен в начале следующей недели.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на следующей неделе Елена Соснина уйдет с поста руководителя агентства по туризму и молодежной политике Пермского края. Это подтверждают многочисленные источники в правительственных кругах. По их сведениям, Елена Соснина увольняется по личным обстоятельствам. Сама госпожа Соснина вчера не ответила на звонки по известному редакции номеру телефона.

Юлия Ветошкина может возглавить агентство по туризуму Фото: торгово-промышленная палата Московской области

По данным „Ъ-Прикамье“, основным кандидатом на пост является Юлия Ветошкина. До 2012 года она работала заместителем начальника управления протокола и внешних связей правительства Ярославской области. С ноября 2012 по 2016 год возглавляла агентство по туризму Ярославской области (сейчас — департамент туризма). В 2017–2018 годах значилась в должности руководителя управления туризма минкульта Московской области. В Ярославской области чиновница обещала к 2025 году удвоить число приехавших туристов (до 5,5 млн чел.).

Как утверждают источники, потенциального руководителя агентства уже представили губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Ожидается, что официально новый руководитель агентства будет представлен в начале следующей недели.

Напомним, Елена Соснина работала в администрации губернатора с февраля 2017 года. Она курировала работу департамента пресс-службы, департамента планирования и возглавляла межведомственную рабочую группу по туризму и организации фестиваля «Пермский период». В ноябре прошлого года Елена Соснина возглавила новое краевое учреждение «Агентство по туризму и молодежной политике». Этой структуре были переданы полномочия краевого министерства образования, касающиеся молодежной политики, и регионального министерства культуры, курировавшего туризм.

Одним из приоритетных направлений агентства является подготовка проекта для участия в федеральной целевой программе по развитию туризма в 2019–2025 годах. Как ранее заявляла Елена Соснина, предполагалось, что Пермский край будет развивать круизный туризм. В качестве перспективных территорий для речного туризма назывались Пермь, Хохловка, Оса, Чайковский, Ильинский и Верхнекамье. Также агентство участвовало в развитии архитектурно-этнографического музея «Хохловка».

По мнению депутата заксобрания Александра Григоренко, достижения Елены Сосниной за время руководства агентством, в основном, касаются туризма, а не молодежной политики. «В частности, была выстроена работа агентства как органа исполнительной власти, увеличено финансирование курируемых отрас­лей из бюджета, запущен конкурс по субсидиям на объекты туристической инфраструктуры в муниципалитетах, появилась ясная концепция развития туризма в регионе»,— отметил эксперт.

Директор турфирмы «Валида» Елена Шперкина считает Елену Соснину «креативным, профессиональным и живым руководителем».

«Надеюсь, новый руководитель быстро адаптируется к проблемам и условиям краевого туризма и продолжит работу по увеличению внутреннего и въездного туристического потока с не меньшим креативом»,— добавляет гос­пожа Шперкина.

По ее словам, «важно сохранить преемственность в работе агентства. «Начинать все с чистого листа, не учитывая предыдущий опыт, не стоит»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников