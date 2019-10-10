Горе от думы

Как и предполагал „Ъ-Прикамье“, конкурс по отбору главы Кудымкара признан несостоявшимся. Кандидат от краевых властей, директор местного медицинского училища Леонид Ковалев не набрал необходимого количества голосов, и конкурс был объявлен заново. По одной из версий, голосование было сорвано сторонниками действующего главы Ивана Мехоношина, не допущенного в финал конкурса. Сам господин Мехоношин связывает результаты голосования с недостаточным уровнем подготовки кандидатов. Эксперты считают, что краевым властям стоит прислушаться к мнению местных элит.



Депутаты думы Кудымкарского городского округа не смогли выбрать главу муниципалитета. По результатам конкурсного отбора народным избранникам были предложены два кандидата: директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев (считается, что он заручился поддержкой краевых властей) и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович.

По данным „Ъ-Прикамье“, по итогам тайного голосования господина Ковалева поддержали семь человек, еще семь депутатов испортили бюллетени. За господина Старатовича никто не проголосовал. После этого голосование было объявлено повторно, но результат не изменился. Таким образом, Леонид Ковалев не набрал необходимого числа голосов, и конкурс был признан несостоявшимся. Новое голосование по отбору главы городского округа ориентировочно состоится 24 декабря.

Леонид Ковалев рассказал „Ъ-Прикамье“, что результаты голосования не стали для него неожиданными. «Отчасти это было ожидаемо, так как многие депутаты зависимы от действующего главы (Ивана Мехоношина.— „Ъ-Прикамье“). Но я думал, что депутаты более принципиальные и проголосуют „против“, выразят свою позицию открыто, а вместо этого они испортили бюллетени без объяснения причин»,— поделился господин Ковалев. Он добавил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на новый конкурс. «Город жалко, хочется, чтобы он развивался. Губернатор и краевые власти внимательно относятся к Кудымкару и Коми-округу, есть возможности делать интересные проекты»,— пояснил кандидат.

Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, действующий глава Кудымкара Иван Мехоношин не прошел в финал конкурса по отбору руководителя муниципалитета. По итогам конкурсных испытаний Иван Мехоношин и Сергей Старатович набрали одинаковое количество баллов. Однако председатель конкурсной комиссии — глава администрации губернатора Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и отдал предпочтение Сергею Старатовичу. Как пояснял „Ъ-Прикамье“ собеседник, близкий к краевым властям, Иван Мехоношин «не проявил достаточной заинтересованности в развитии территории».

В беседе с корреспондентом „Ъ-Прикамье“ Иван Мехоношин связал результаты голосования депутатов с низким качеством программ развития Кудымкара, подготовленных кандидатами. «Программы были никакие. Так, один из кандидатов сравнивал Кудымкар с Томском, что говорит о непонимании местных условий и специфики»,— поделился Иван Мехоношин. «Депутаты не дураки, они могут оценить, что им предлагают»,— добавил глава Кудымкара. Он заявил, что пока не определился, будет ли участвовать в повторном конкурсе. «Кроме меня в городе есть достойные кандидаты. Просто с депутатами надо советоваться при обсуждении кандидатур, учитывать национальную специфику округа. За „варягов“ люди голосовать не будут»,— отметил Иван Мехоношин.

Связаться с председателем думы Кудымкара Юлией Мехоношиной не удалось, она не отвечала по известному редакции номеру телефона.

Источник, близкий к краевым властям, заявил, что краевые власти огорчены голосованием депутатов: «Хочется, чтобы в территории был выбран компетентный глава, чтобы город развивался. Жаль, что дума вместо конструктивного решения во благо избирателей ввязалась в борьбу местных элит».

По оценке политического консультанта Людмилы Ознобишиной, кандидатура Леонида Ковалева «не является оптимальной для Кудымкара, хотя и выглядела как компромиссная и приемлемая для краевых властей». «Коми-пермяки показали, что с их мнением надо считаться. Надо учитывать, что для Коми-округа человеческие отношения, не говоря об особом статусе этой территории, не пустой звук. Поэтому, поддерживая Ивана Мехоношина, депутаты защищали, в том числе, и самобытность, и самостоятельность Кудымкара»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников