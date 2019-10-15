Когда нельзя купить, но очень нужно Лизинг как необходимый инструмент реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В планах Минздрава — до 2024 года переоснастить 45 федеральных медицинских организаций, имеющих отделения онкологии. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» число центров амбулаторной онкологической помощи в стране должно увеличиться до 420. Для выполнения таких планов вполне может быть задействован лизинг медицинской техники, который пока используется крайне ограниченно.

Это не первое масштабное переоснащение медицинских учреждений в России, обновление материальной базы проводилось как за счет бюджета, так и по схеме государственно-частного партнерства. Недавняя программа обновления оборудования выполнялась с 2011 по 2013 год. По данным Минздрава, тогда было потрачено около 70 млрд руб., в медучреждения поставили больше 700 томографов, более 6 тыс. ангиографов и рентгеновских аппаратов. Однако оборудование устаревает — и не только физически, но и морально. Поэтому запланированное переоснащение потребует более масштабного финансирования.

Лизинг — финансовый инструмент, благодаря которому медучреждение или частная клиника получает право владения новым медицинским оборудованием на условиях, за счет которых минимизируются финансовые нагрузки. Преимущества лизинга перед покупкой оборудования в том, что покупателю не нужен собственный капитал. Небольшая организация может получить необходимое оборудование без больших первоначальных финансовых вложений и начать получать прибыль от его использования.

Но при всех преимуществах лизинга в последние годы в России поставками товаров медицинского назначения по лизинговым схемам занималось очень малое число компаний. Это объяснялось тем, что купля-продажа медтехники освобождалась от НДС. А по схеме лизинга — нет, увеличивая конечную цену для потребителя на размер НДС.

1 октября 2017 года начали действовать новые налоговые правила, по которым передача медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам лизинга с правом выкупа была освобождена от НДС. Для российского рынка это стало положительным фактором. Во-первых, по оценкам специалистов, темпы роста частной медицины в РФ в последние годы составляют в среднем от 25% до 40% в год в зависимости от сегмента рынка и региона. Во-вторых, количество компаний, включивших в перечень своих услуг лизинговые поставки медтехники, заметно увеличилось. «Если учесть, что по итогам 2018 года сегмент «медицинская техника и фармацевтическое оборудование» показал четырехкратный рост в общем объеме нового бизнеса рынка по сравнению с 2017 годом, то, вероятно, это связано как раз с отменой НДС»,— предполагает генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов.

Рост интереса к лизингу отмечают и в «Сименс Финанс». Потребителям нет необходимости отвлекать значительные средства из оборота на покупку. При заключении договора лизинга достаточно внести от 10% стоимости оборудования в качестве авансового платежа. На выплату оставшейся суммы клиент получает значительную рассрочку: она может достигать десяти лет. Удобно и то, что график ежемесячных платежей клиента составляется индивидуально, в том числе с учетом сезонности бизнеса. С использованием лизинговых схем может закупаться в основном дорогостоящее оборудование: магниторезонансные и компьютерные томографы, рентгеновские хирургические установки, ультразвуковые аппараты.

По словам генерального директора АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслава Спирова, лизингополучателями сегодня чаще выступают государственные учреждения: «В условиях ограниченного бюджета регионы не закупают необходимое высокотехнологичное оборудование единовременно. Механизм лизинга позволяет с минимальными затратами обеспечить полное обновление медицинской техники с наименьшей кредитной нагрузкой».

Константин Анохин