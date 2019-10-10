Бизнесу дают соцобязательства

Правительство Саратовской области планирует создать реестр социально ответственных предприятий, которым будут предоставлены преференции. Соответствующий законопроект в саратовскую областную думу внесла региональная администрация. Коммерческие организации смогут добровольно подать документы на включение в реестр, это будет означать, что они берут на себя социальные обязательства. Бизнесмены опасаются, что получателями преференций могут стать аффилированные с чиновниками и депутатами коммерческие ­организации.

В Саратовской области может быть создан реестр социально ответственных предприятий. Соответствующий законопроект в региональное законодательное собрание внесло правительство области. В соответствии с предлагаемыми поправками в областной закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» планируется создать уполномоченный орган, который будет вести список субъектов малого и среднего предпринимательства, «имеющих статус социального предприятия». Какой именно орган будет вести реестр, определит областное правительство.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения вносятся для закрепления в законодательстве понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

Законопроект вчера на заседании рабочей группы комитета саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий представил заместитель министра экономического развития региона Дмитрий Муравьев. По его словам, предпринимателей никто не будет обязывать вступать в этот реестр. Вступая в него, субъекты МСП будут добровольно брать на себя обязанность «некоей социальной поддержки», за что им будут предоставляться некоторые преференции перед другими субъектами МСП.Какие именно преимущества получат организации, признавшие себя социальными, пока не говорится. Чиновник отметил, что этот пункт будет разработан позже.

По итогам рассмотрения законопроекта депутатами было принято решение направить его на рассмотрение заседания профильного комитета. В случае принятия поправок они вступят в силу с начала следующего года.

Представители бизнес-объединений скептически отнеслись к перспективам создания реестра социально ответственных предприятий. Так, председатель саратовского регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Панферова считает, что в целом идея создать реестр социально ответственных предприятий неплоха, если вступление в него воспринимать как некий «пряник» для предпринимателей, которые и так ведут социальную деятельность. «Социально ответственный бизнес — он и так уже социально ответственный, без всяких реестров. Хорошо, если закон направлен на то, чтобы поощрить такие субъекты бизнеса. Главное, чтоб не получилось так, что те, кто и сейчас, условно говоря, плюют мимо урны, вошли в этот реестр, получили преференции, но продолжили плевать. Кроме того, непонятны критерии, по которым будут определяться социально ответственные предприятия»,— добавила она.

По мнению члена Общественной палаты области Михаила Волкова, необходимы четкие критерии для определения социально ответственного предприятия. «Формулировок здесь может быть много, но как оценить качество благотворительности? С этим всегда были сложности. К примеру, одно предприятие помогает одному инвалиду, а другое — сотне школьников, оба они социально ответственные, а преференции получат одинаковые? Кстати, в качестве преференций я бы предложил налоговые льготы — уменьшение налогооблагаемой базы при условии, что социально ответственный бизнес не имеет задолженности по налогам и уплачивает их на территории региона»,— отметил он.

Председатель комитета по транспорту саратовской «Опоры России» Роман Репин уверен, что если социально ответственным предприятиям будут предлагаться какие-то реальные преференции, то их получателями станут организации, аффилированные с чиновниками и депутатами. «Этот закон — калька с федерального законодательства, где понятие „социально ответственный бизнес“ уже введено. Фактически мы уже несем социальную ответственность. Мы, налогоплательщики, содержим весь штат депутатов и чиновников, деятельность которых оплачивается из бюджета. Но им все равно кажется, что бизнес везде и всем должен»,— подытожил господин Репин.

Марина Ковалева