Минстрой указал на пределы

В Ульяновской области намерены ужесточить требования к исполнительной власти муниципалитетов в градостроительной деятельности в целях снижения негативных социальных последствий от уплотнительной застройки. Документы, вводящие комплекс мер по наведению порядка в градостроительной сфере будут подготовлены в течение октября. В региональном минстрое признают, что уплотнительной застройки не избежать, но важным условием должно быть согласование с жителями микрорайона и заявленные меры — реакция областного правительства на протесты населения, связанные с нарушениями при выдаче разрешений на строительство мэрией Ульяновска.

В министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области подготовлена дорожная карта «по гармонизации строительства и определению комплекса мер по минимизации возможных негативных последствий уплотнительной застройки», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Согласно документу, планируется провести анализ соответствия градостроительной документации генплану, обеспечить рассмотрение проектной документации на строительные объекты на заседаниях градостроительного совета до выдачи разрешения на строительство, внести изменения в положения, регулирующие процедуру проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в целях повышения доступности и открытости участия граждан, актуализировать нормативы градостроительного проектирования, внести изменения в правила землепользования и застройки в части ужесточения требований к предельным параметрам разрешенного строительства.

Ранее, 28 августа этого года, было подписано распоряжение правительства Ульяновской области (№ 441пр) «Об организации мероприятий по предотвращению возможных негативных последствий уплотнительной застройки на территории муниципальных образований», которым отменяется прежнее распоряжение облправительства — о предотвращении точечной застройки (№ 97пр от 16.02.2016), также было рекомендовано органам МСУ «привести в соответствие с требованиями законодательства документы территориального планирования и градостроительного зонирования». Кроме того, в распоряжении упомянуты и некоторые требования, указанные в дорожной карте. Заметим, несмотря на распоряжение правительства, до последнего времени точечная застройка продолжалась, время от времени вызывая акции протеста горожан.

В беседе с „Ъ“ вице-премьер облправительства, министр строительства и архитектуры Алсу Садретдинова признала, что фактически уплотнительной застройки не избежать. «Если человек купил участок или незавершенку, то мы не можем запретить ему строить. Но учесть мнение населения этого микрорайона он обязан»,— сказала министр. При этом госпожа Садретдинова пояснила, что ужесточение требований по уплотнительной застройке в первую очередь связано с участившимися случаями возмущения жителей Ульяновска тем или иным строительством. «Нас волнует настроение населения региона, меня совершенно не устраивает, что то тут, то там вспыхивают конфликты, связанные с этим. Люди должны знать о всех градостроительных изменениях в зоне их проживания. Если есть вторжение в существующую застройку, вся градостроительная история должна согласовываться с населением. Это мое принципиальное мнение»,— сказала вице-премьер, заметив, что ни в коем случае никто не ущемляет права предпринимателей, «но все должно быть гласно, законно и не в ущерб жителям». Она подчеркнула, что негласные и не согласованные с населением разрешения на строительство методом уплотнительной застройки ведут не только к моральным и физическим, но и прямым материальным потерям горожан. «Знал бы человек, что во дворе перед окнами что-то построят, не стал бы покупать там квартиру, которую он потом и не сможет продать по адекватной цене»,— пояснила министр. Она уточнила, что публичные слушания и общественные обсуждения надо проводить только в нерабочее время, в непосредственной близости от места строительства и максимальным извещением всех жителей микрорайона, «и чтобы не было извещений, как сейчас,— мелким шрифтом в газете, где никто не читает». «Пора выстраивать диалог, а то пока люди — сами по себе, чиновники — сами по себе»,— сказала Алсу Садретдинова, заметив, что «и депутаты должны работать по всем этим вопросам непосредственно на местах, участвовать во всех обсуждениях».

По словам госпожи Садретдиновой, сейчас региональный минстрой ведет совместную работу с профильными ведомствами мэрии Ульяновска, и в течение октября все проекты изменений в местные нормативные акты будут подготовлены.

Напомним, только за последние полгода было несколько ситуаций, связанных с протестами жителей против уплотнительной застройки. В мае после обращений граждан прокуратура Ленинского района Ульяновска признала незаконной выдачу разрешения на строительство храма в сквере ДК «УАЗ» в связи с нарушениями в проведении общественных обсуждений. «Горячими точками» остаются проезд Полбина, 10, где, несмотря на протест тысячи жителей микрорайона, выдано разрешение на строительство 11этажного многоквартирного дома с превышением предельных параметров застройки, а также ул. Аблукова, 19, где во дворе дома строится офисное здание. По данным „Ъ“, прокуратура Ульяновской области провела повторную проверку законности выдачи разрешений на строительство по этим адресам. На Аблукова, 19, выявлены нарушения, по проезду Полбина, 10, нарушений не обнаружено (жители микрорайона заявляют „Ъ“, что намерены продолжать отстаивать свои права, в том числе — в суде).

Представитель неформального независимого сообщества профессионалов (архитекторов и юристов) — «Третья сила» Алмаз Кучембаев считает, что публичные слушания и общественные обсуждения — «это фактически политический инструмент, позволяющий замерить степень общественного недовольства», «но в принятии разрешений на строительство они все равно никакой роли не играют», ответственность за них несет исполнительная власть. А вот обратить внимание на предельные параметры, по мнению господина Кучембаева, необходимо. «Невозможно на публичных слушаниях учесть права всех. Между тем нарушения гражданских прав жильцов заключаются в фактуре — сколько дорог, школ и детсадов в этом районе, какова плотность застройки. И защищать свои права из-за превышения предельных параметров надо в суде. Но, насколько я знаю, эти расчеты в мэрии не делаются, их просто нет»,— отметил юрист.

Сергей Титов, Ульяновск