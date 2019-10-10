В истории «Новой деревни» поставили точку

Самарское ООО «Александровка», планировавшее создать в Ульяновской области крупный аграрный комплекс, ликвидировано в судебном порядке с непогашенным долгов в размере около 2 млрд руб. На предприятии окончилось конкурсное производство, средств для расчетов с кредиторами не найдено. Объекты, которые инвестор успел построить, не привлекли внимания покупателей. «Новую деревню» планировало поддержать правительство региона, включив его в реестр инвестиционных проектов с высокой степенью социальной важности. Аналогичный проект близкое «Александровке» ООО «Агроторг менеджмент» презентовало властям Татарстана, но замысел также не был ­реализован.

В ООО «Александровка» завершилось конкурсное производство. Размер непогашенных требований кредиторов составил около 2 млрд руб. В 2010 году компания сообщила о намерении построить в с. Александровка Новомалыклинского района Ульяновской области агрокомплекс «Новая деревня», включающий в себя 160 миниферм по производству животноводческой и растениеводческой продукции, мясоперерабатывающий и молокоперерабатывающий, комбикормовый заводы, а также 128 фермерских домов с сопутствующей инфраструктурой: торговым центром, детским садом, школой, спортивными сооружениями и т.д. Общая стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Правительство области собиралось внести «Новую деревню» в реестр инвестиционных проектов. «В рамках заседания была отмечена высокая степень социальной значимости проекта, реализация которого поможет обеспечить сельское хозяйство региона современными технологиями производства и переработки продукции, решить проблему обеспечения тружеников села комфортабельным доступным жильем и современной социально-бытовой инфраструктурой»,— сказано в сообщении регионального правительства от 15 июня 2010 года.

Соорудить удалось только около 20 миниферм и комбикормовый завод. В 2014 году «Александровка» подала иск о собственном банкротстве. В ходе него в «Новую деревню» пытались привлечь китайских инвесторов, специализировавшихся на растениеводстве, но сделку не удалось заключить — иностранцы выбрали другой регион под свой проект. Продать имущество недостроенного аграрного комплекса с торгов также не получилось — лот не привлек внимания потенциальных ­покупателей.

•ООО «Александровка» создано в 2009 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступали Илья Анашкин и Андрей Петров. В 2010 году собственниками организации стали офшоры Melton Global Investments Ins и Fortune Sign Holdings Ltd. Через год «Александровка» перешла под контроль ООО «Русагросоюз», ныне недействующего. Финансовая отчетность оператора «Новой деревни» не опубликована. Бенефициаром «Александровки» называли известного самарского бизнесмена Эдуарда ­Вырыпаева.

Основным кредитором организации был Rosno limited с суммой требования около 1,5 млрд руб. Позже компания уступила права кредитора ООО «Верштаг». Компания создана в 2015 году в Самаре. Собственником и руководителем «Верштага» указан Александр Пушкин. Как сказано в судебном документе, непроданное с торгов имущество перешло компании в счет погашения долга.

В 2011 году близкое «Александровке» ООО «Агропарк менеджмент» презентовало «Новую деревню» властям Татарстана. Компания также зарегистрирована в Самаре в 2009 году. В списке бывших владельцев Андрей Петров и Илья Анашкин. В 2014 году собственником общества стала Ольга Рогова. Ранее в СМИ генеральным директором юрлица указывался бывший глава ОГУП «Ульяновскптицепром» Юрий Шевченко, однако в «СПАРК-Интерфаксе» в числе руководителей компании его нет.

Занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Якушкин тогда заявил, что республика готова профинансировать почти половину стоимости проекта. По его словам, по республиканским программам «будут просубсидированы строительство дорог, закупка скота и оборудования». Общая стоимость проекта должна была составить от 3 до 5 млрд руб. Аналогичные проекты «Александровка» и «Агропарк-менеджмент» планировали построить в десятках других регионов страны. В 2016 году оператора татарстанской «Новой деревни» исключили из ЕГРЮЛ.

По словам юристов, завершение конкурсного производства «Александровки» ведет к ликвидации компании и списанию долгов. «На практике встречаются случаи возобновления банкротства с целью удовлетворения уже списанных долгов. Это возможно, например, если обнаружено новое имущество должника. Что-то мог упустить управляющий, какие-то активы могли быть скрыты бенефициарами, про что-то могли и вовсе забыть. Но такие случаи редкие. Обычно ликвидация общества по завершении конкурсного производства сопряжена со списанием долгов, и на этом, к сожалению, для кредиторов компании-банкрота, все»,— поясняет руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Сабрина Самедова