В истории «Новой деревни» поставили точку

Самарское ООО «Александровка», планировавшее создать в Ульяновской области крупный аграрный комплекс, ликвидировано в судебном порядке с непогашенным долгов в размере около 2 млрд руб. На предприятии окончилось конкурсное производство, средств для расчетов с кредиторами не найдено. Объекты, которые инвестор успел построить, не привлекли внимания покупателей. «Новую деревню» планировало поддержать правительство региона, включив его в реестр инвестиционных проектов с высокой степенью социальной важности. Аналогичный проект близкое «Александровке» ООО «Агроторг менеджмент» презентовало властям Татарстана, но замысел также не был реализован.
В ООО «Александровка» завершилось конкурсное производство. Размер непогашенных требований кредиторов составил около 2 млрд руб. В 2010 году компания сообщила о намерении построить в с. Александровка Новомалыклинского района Ульяновской области агрокомплекс «Новая деревня», включающий в себя 160 миниферм по производству животноводческой и растениеводческой продукции, мясоперерабатывающий и молокоперерабатывающий, комбикормовый заводы, а также 128 фермерских домов с сопутствующей инфраструктурой: торговым центром, детским садом, школой, спортивными сооружениями и т.д. Общая стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Правительство области собиралось внести «Новую деревню» в реестр инвестиционных проектов. «В рамках заседания была отмечена высокая степень социальной значимости проекта, реализация которого поможет обеспечить сельское хозяйство региона современными технологиями производства и переработки продукции, решить проблему обеспечения тружеников села комфортабельным доступным жильем и современной социально-бытовой инфраструктурой»,— сказано в сообщении регионального правительства от 15 июня 2010 года.
Соорудить удалось только около 20 миниферм и комбикормовый завод. В 2014 году «Александровка» подала иск о собственном банкротстве. В ходе него в «Новую деревню» пытались привлечь китайских инвесторов, специализировавшихся на растениеводстве, но сделку не удалось заключить — иностранцы выбрали другой регион под свой проект. Продать имущество недостроенного аграрного комплекса с торгов также не получилось — лот не привлек внимания потенциальных покупателей.
•ООО «Александровка» создано в 2009 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступали Илья Анашкин и Андрей Петров. В 2010 году собственниками организации стали офшоры Melton Global Investments Ins и Fortune Sign Holdings Ltd. Через год «Александровка» перешла под контроль ООО «Русагросоюз», ныне недействующего. Финансовая отчетность оператора «Новой деревни» не опубликована. Бенефициаром «Александровки» называли известного самарского бизнесмена Эдуарда Вырыпаева.
Основным кредитором организации был Rosno limited с суммой требования около 1,5 млрд руб. Позже компания уступила права кредитора ООО «Верштаг». Компания создана в 2015 году в Самаре. Собственником и руководителем «Верштага» указан Александр Пушкин. Как сказано в судебном документе, непроданное с торгов имущество перешло компании в счет погашения долга.
В 2011 году близкое «Александровке» ООО «Агропарк менеджмент» презентовало «Новую деревню» властям Татарстана. Компания также зарегистрирована в Самаре в 2009 году. В списке бывших владельцев Андрей Петров и Илья Анашкин. В 2014 году собственником общества стала Ольга Рогова. Ранее в СМИ генеральным директором юрлица указывался бывший глава ОГУП «Ульяновскптицепром» Юрий Шевченко, однако в «СПАРК-Интерфаксе» в числе руководителей компании его нет.
Занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Якушкин тогда заявил, что республика готова профинансировать почти половину стоимости проекта. По его словам, по республиканским программам «будут просубсидированы строительство дорог, закупка скота и оборудования». Общая стоимость проекта должна была составить от 3 до 5 млрд руб. Аналогичные проекты «Александровка» и «Агропарк-менеджмент» планировали построить в десятках других регионов страны. В 2016 году оператора татарстанской «Новой деревни» исключили из ЕГРЮЛ.
По словам юристов, завершение конкурсного производства «Александровки» ведет к ликвидации компании и списанию долгов. «На практике встречаются случаи возобновления банкротства с целью удовлетворения уже списанных долгов. Это возможно, например, если обнаружено новое имущество должника. Что-то мог упустить управляющий, какие-то активы могли быть скрыты бенефициарами, про что-то могли и вовсе забыть. Но такие случаи редкие. Обычно ликвидация общества по завершении конкурсного производства сопряжена со списанием долгов, и на этом, к сожалению, для кредиторов компании-банкрота, все»,— поясняет руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.