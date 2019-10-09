В Казани с нового года в пилотном режиме введут новый СанПиН для общепита

В Казани, а также в Москве и Калининграде в 2020 году опробуют проект новых санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) в сфере общественного питания.

Проект уже разработан Роспотребнадзором, сообщило РИА Новости со ссылкой на выступление заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду. Проект представляет из себя «достаточно компактный документ, лишенный тех требований, которые были уже устаревшими и неактуальными», отметил чиновник.

При этом в пилотных городах отменят 17 действующих СанПиНов, регламентирующих организацию общепита, изготовление в них пищевых продуктов, гигиенические требования к безопасности, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов.

Эксперимент продлится до января 2021 года, когда составленный с его учетом окончательный вариант СанПиНа будет введен по всей России, сказал господин Чуйченко.

"Ъ-Казань"