Завод картона «Европак» под Воронежем получит налоговые льготы

Экспертный совет по стратегии социально-экономического развития Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева предоставил статус «особо значимого инвестпроекта» заводу гофрокартона и упаковки ООО «Европак» австрийско-немецкого Pulp Mill Holding. Предприятие за 3,5 млрд руб. в индустриальном парке «Масловский» было запущено в мае.

По данным “Ъ-Черноземье”, получив этот статус компания будет на пять лет освобождена от налога на имущество и получит льготу по части налога на прибыль, отчисляемой в региональный бюджет.

Как сообщили в пресс-службе облправительсва, в 2019–2020 годах предприятие планирует запустить еще четыре перерабатывающие линии и выйти на полную мощность в 188 млн кв. м картона в 2020–2021 годах. В результате общая стоимость инвестпроекта превысит 4 млрд руб., срок окупаемости оценивается в семь лет.

Подробнее о предприятии — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников