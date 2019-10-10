К теплоснабжению подошли избирательно

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с законодательной инициативой, в которой вместо перевода всех домов на закрытую схему теплоснабжения к 2022 году, как предписывает федеральное законодательство, предлагает избирательный подход. По мнению господина Беглова, следует отказываться от открытых систем теплоснабжения только там, где качество воды страдает. По расчетам экспертов, это позволит городу сэкономить 76 млрд рублей, которые можно перенаправить в более приоритетные проекты, связанные с ремонтом труб.

Как сообщили вчера в пресс-службе Смольного, господин Беглов направил поправки в Федеральный закон «О теплоснабжении» на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Этот ФЗ предписывает с 1 января 2022 года отказаться от открытых систем теплоснабжения на всей территории России без анализа их реальной работы. Предложения Александра Беглова, если будут приняты, позволят Петербургу отказаться от использования централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения только в случае неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической эффективности таких мероприятий.

Системы теплоснабжения бывают открытого и закрытого типа. Отличаются они друг от друга тем, что открытая система теплоснабжения подает горячую воду потребителю прямо из теплосети. В открытой схеме теплоснабжения вода не всегда соответствует санитарно-гигиеническим стандартам и не отличается чистотой, так как она проходит через трубопроводные сети, которые имеют большую протяженность. В системе теплоснабжения закрытого типа горячую воду применяют только как теплоноситель. Она остается в замкнутой сети, а не забирается для подачи потребителю в виде горячей воды.

В пресс-службе Смольного пояснили, что в Петербурге исторически при развитии системы горячего водоснабжения была реализована открытая схема с централизованным производством горячей воды. Это связано с тем, что в городе для горячего водоснабжения используется вода питьевого качества, отличающаяся малым солесодержанием и высокой коррозийной активностью.

По предварительным оценкам экспертов, затраты на перевод только многоквартирных домов города на закрытую схему составят примерно 76 млрд рублей. Эти затраты прямо или опосредованно лягут на жителей города. Так, в соответствии с ФЗ затраты на финансирование перевода абонентов на закрытую схему до границы балансовой принадлежности учитываются в составе тарифов на теплоснабжение. За пределами балансовой принадлежности оплачивать работы должен собственник здания. В многоквартирных жилых домах эти расходы могут лечь на плечи жителей.

Для Петербурга переход на закрытую схему в текущий момент с экономической точки зрения невозможен, потому что у города нет для этого ресурсов, подтверждает глава Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров. «Проблема в Петербурге лежит в другой плоскости. Ситуация с водой у нас лучше, чем в других городах России. Наша ключевая проблема в состоянии труб. Для того, чтобы остановить их износ, требуются ресурсы Газпрома. Но по меркам перевода всех домов на закрытую схему теплоснабжения это гораздо меньшая сумма, которая составляет 20-25 млрд рублей»,— заключил господин Бурмистров.

Алексей Кириченко