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Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Квестовый поход

Депутаты не хотят пускать на некоторые интеллектуальные игры участников до 14 лет

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" от , стр. 12

Законодательное собрание Петербурга вчера, 9 октября, в первом чтении приняло законопроект о запрете на участие в определенных квестах детям до 14 лет. По словам авторов, эта мера направлена на предупреждение причинения вреда здоровью, а также физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. Ряд парламентариев высказался против внесения таких изменений в закон. В частности, депутат Максим Резник назвал инициативу имитацией деятельности. Аппарат детского омбудсмена в Петербурге Светланы Агапитовой не устраивают «ни формулировки, ни цель законопроекта». Законопроект был принят 38 голосами за и отправлен на проработку.


Депутаты фракции «Единая Россия» Денис Четырбок и Александр Ходосок, которые внесли проект закона в парламент, стали новаторами в попытке регулировать квесты. Ранее такого понятия в законодательстве не существовало. Они определили его как «интеллектуальную игру, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предприятия, организующие квесты, нередко используют механизмы и электрический ток. По мнению авторов, «эти физические силы не подвержены полному контролю со стороны человека и представляют повышенную опасность».

Отдельные «интеллектуальные игры», популярность которых возрастает, особенно среди подростков, несут повышенную опасность, считают инициаторы. По словам Дениса Четырбока, он с коллегами посетил несколько квестов, в том числе экстремальных: «зрелище не для слабонервных»,— заявил он.

Сам же депутат свое детство провел на улице, играя в «нормальные игры». «Мы выступаем за то, чтобы в сфере квестов был порядок. Существуют возрастные ограничения в различных сферах, такие же следует ввести и для квестов. Предстоит большая работа (законопроект подразумевает разделить их на детские и взрослые)»,— резюмировал он.

Александр Ходосок привел в пример истории, случившиеся с юной москвичкой и петербуржцем. Первая «в испуге упала с полутораметровой высоты, разорвав себе лицо», а второй «получил топором по ноге».

Член фракции КПРФ Ирина Иванова выступила против инициативы коллег. Она заявила, что сейчас детям «играть негде», а наличие организаций, куда можно привести ребенка и провести с ним время, считает положительным моментом.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, который не присутствовал на заседании ввиду отъезда в командировку, также высказался против законопроекта на своей странице в Facebook. Он отметил, что термин, введенный господами Четырбоком и Ходосоком, не является точным, так как закрытое помещение — не обязательное условие в квесте. Также он считает механизмы и электричество недостаточным основанием для определения опасности квеста. «Не могу представить, в какую среду нужно поместить детей, чтобы они не соприкасались с электричеством и механизмами»,— отметил парламентарий.

Далее господин Вишневский пояснил, что многие из игр, даже страшные, помогают детям получить «порцию адреналина», к которой они стремятся, «находясь в полной безопасности». «Вред будет куда меньший, чем от поисков приключений на улице»,— считает депутат. Он также выразил настороженность назначением законопроекта, так как его авторы определили квест как интеллектуальную игру и решили ограничить к ней доступ. «Вместо того чтобы радоваться, что именно формат интеллектуальных игр обретает все большую популярность, они запрещают детям и подросткам в них участвовать»,— заявил парламентарий.

Депутат Максим Резник обвинил коллег Четырбока и Ходосока в дискредитации контрольных функций парламента. «Эта одна из тех инициатив, из-за которых депутатов называют "взбесившимся принтером". Мы пытаемся контролировать любые сферы жизни человека, не сильно разбираясь в сути этих явлений. Контролировать людей в закрытых помещениях — самый большой вопрос для страны,— резюмировал господин Резник.— Главный квест, из которого нужно выбраться всей стране,— это безысходность, бесперспективность и тупиковость, в которые ее погрузила нынешняя власть».

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сказала, что безопасностью детей следует заниматься не депутатам, а их родителям. «Мы неоднократно обсуждали вопрос квестов и выступаем за введение нормативов для них. Но мы думали над безопасностью, а не над запретами. У нас не было ни одной жалобы на организации, которые бы нанесли вред ребенку. Пока нас не устраивают ни формулировки, ни цель законопроекта»,— заявила госпожа Агапитова.

Олег Дилимбетов


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