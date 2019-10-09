В Челябинске экс-следователь СК не смог обжаловать приговор за взятку в 3 млн рублей

Челябинский областной суд признал законным решение по уголовному делу в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного управления СК России по региону Александра Козлова, сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции. Центральный районный суд в мае признал его виновным в получении особо крупной взятки и приговорил к заключению в колонии строгого режима сроком на восемь лет.

Александр Козлов расследовал уголовное дело топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе. В июле 2017 года следователя задержали. По версии следствия, Александр Козлов получил через посредников взятку в размере 3 млн руб. от подозреваемого в даче взятки. В обмен следователь должен был прекратить дело в отношении фигуранта.

В апелляционном представлении прокурор настаивал на усилении наказания. Сторона защиты просила отменить приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного кодекса, не соответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Приговор вступил в законную силу.