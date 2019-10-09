Профессиональный теннисный турнир, входит в серии ATP и WTA. Основан в 1990 году, призовой фонд первого Кубка Кремля составлял $330 тыс. В 1993, 1994 и 1996 годах мужской турнир трижды признавался лучшим соревнованием ATP Tour по организации. С 1990 по 2018 год турнир проходил в московском спорткомплексе «Олимпийский» на кортах с покрытием хард. В 2016 году ВТБ стал титульным спонсором турнира, после чего он получил официальное название «ВТБ Кубок Кремля». В 2018 году матчи Кубка посетила 81 тыс. человек, а его победителями в одиночных разрядах стали россияне Карен Хачанов и Дарья Касаткина. Рекордсменом одиночного соревнования среди мужчин по числу титулов является Евгений Кафельников (пять побед), среди женщин — Анастасия Мыскина, Мари Пьерс и Светлана Кузнецова (по два титула). Призовой фонд турнира в 2019 году составляет $1,95 млн ($922,5 тыс.— ATP, $1,03 млн — WTA).