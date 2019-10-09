Пытки оградили от правозащитников

В новый состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Санкт-Петербурге не вошли известные правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Они известны, в частности, тем, что первыми сообщили о физическом давлении на фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова, критиковали ФСИН, а в прошлом году подготовили доклад, в котором обобщили все жалобы на пытки и противозаконное насилие со стороны сотрудников управления ФСБ по Санкт-Петербургу. О своих претензиях к обновленному составу 43 региональных ОНК заявили также правозащитники в Москве и Нижнем Новгороде.

Яна Теплицкая рассказала, что и она, и Екатерина Косаревская выдвигали свои кандидатуры в новый состав ОНК Санкт-Петербурга. Согласно списку общественных наблюдателей комиссий в 43 субъектах России, опубликованному Общественной палатой Российской Федерации (ОП РФ), переизбраться они не смогли. «Было бы странно, если бы нас взяли. Общественная палата поступила как и в прошлые наборы, повычеркивала активных членов ОНК, за редкими исключениями»,— заявила “Ъ” Яна Теплицкая. В 2016 году формирование новых составов ОНК также сопровождали высказывания о том, что в комиссии не попали правозащитники, которым отказывали по формальным причинам.

Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская были самыми публичными членами петербургской ОНК. Так, благодаря акту, подготовленному девушками в январе 2018 года, в СМИ появилась информация о применении пыток к фигуранту уголовного дела об участии в террористическом сообществе «Сеть» Виктора Филинкова. Тогда члены ОНК обнаружили и документально зафиксировали на его теле многочисленные гематомы и следы от электрошокера. Защита господина Филинкова не смогла добиться возбуждения уголовного дела о применении к нему пыток. Как сообщал “Ъ”, военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) пришло к выводу, что «нельзя полностью исключить образования данных ссадин в результате укуса клопов или кожных заболеваний». Адвокаты Виктора Филинкова обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой против России.

Год назад Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская подготовили доклад, где обобщили все жалобы на пытки или неправомерное насилие со стороны петербургского УФСБ. Согласно их данным, физическому давлению подверглись как минимум 13 фигурантов шести уголовных дел. «Ни военный следственный комитет, ни военные суды не исполняют своих функций, сотрудники УФСБ по СПб и ЛО, применяющие пытки, пользуются абсолютной безнаказанностью»,— утверждалось в докладе. Кроме того, правозащитницы критиковали руководство УФСИН. Например, в сентябре они обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с сообщением о пытках в петербургском СИЗО «Кресты», в котором указывали, что сотрудники УФСИН систематически отказывались предоставлять им документы для проведения общественного контроля. В июле Яна Теплицкая и Роман Ширшов подали иск к администрации «Крестов» из-за незаконно прерванной беседы с Аброром Азимовым, фигурантом дела о теракте в петербургском метро. В разговоре с общественниками обвиняемый рассказывал о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». Как сообщал “Ъ”, в понедельник Колпинский райсуд города в удовлетворении иска отказал.

Член петербургской ОНК Роман Ширшов, который также активно участвовал в ее деятельности, смог переизбраться в ее новый состав. Кроме него в списке из 40 человек (это максимально возможный состав региональной ОНК) правозащитники отмечают Елену Шахову, председателя некоммерческой организации «Гражданский контроль», защищающей права избирателей (входит в международную сеть правозащитных организаций FIDH). Выводов о других людях из списка правозащитники не делают до первого заседания новой комиссии. Согласно старому регламенту ОНК Санкт-Петербурга, оно должно пройти в течение 30 дней после утверждения ее состава.

Отметим, первые детали обновленных списков ОНК стали известны вечером в понедельник. В частности, как сообщал “Ъ”, в ОНК Москвы вошли неизбранные туда в 2016 году правозащитницы Елена Масюк и Любовь Волкова, а также политтехнолог и гражданский активист Марина Литвинович. Собеседник “Ъ” в Общественной палате предположил, что новый состав ОНК будет лучше способствовать защите прав человека в местах принудительного содержания. Однако глава прежнего состава московской ОНК Вадим Горшенин, который на этот раз в выборах не участвовал, настроен гораздо более скептически. «Ожидал многого, но не ожидал такого»,— написал он в своем блоге. Он отмечает, что в новый состав ОНК Москвы не вошли «люди, которые активно работали в предыдущем составе,— это Иван Мельников, Александр Ионов, Михаил Сенкевич, Аарон Гуревич, Евгений Еникеев, Дмитрий Комнов, Когершын Кощугулова, Евгения Морозова, Владимир Михалевич, Светлана Метегина, однако в новый состав из старого попали в том числе те, кто работал не то что слабо, а никак». Член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин, вошедший в ОНК Нижегородской области, также заявил в интервью “Ъ”, что «из 20 правозащитников в состав комиссии попал только он».

Марина Царева, Санкт-Петербург; Анастасия Курилова