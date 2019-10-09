Миграции прописана либерализация

Эксперты Всемирного банка предлагают российским властям перейти к более гибкому регулированию миграционных потоков — вместо ограничений правительству РФ следовало бы вводить меры для адаптации национального рынка труда к растущей конкуренции за рабочие места. Финансировать переобучение и переезд специалистов предлагается за счет дополнительных сборов с мигрантов и их работодателей.

России, как и многим другим странам восточноевропейского региона, необходимо переходить к более гибкой политике регулирования трудовой миграции населения — иначе использовать потенциал этого ресурса для роста экономики полностью не удастся. Такие советы содержатся в посвященном вопросам миграции докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике стран Европы и Центральной Азии.

Эксперты ВБ считают, что трудовая мобильность может смягчить демографические тенденции, обеспечить более существенный рост экономики и сократить бедность в регионе. Если в богатых европейских странах высокая концентрация мигрантов часто приводит к росту безработицы и ухудшению качества социальных услуг, то страны Восточной Европы и Центральной Азии, наоборот, могут столкнуться с дефицитом специалистов.

В России, по оценке авторов доклада, доля мигрантов сейчас составляет 5–10% населения. Отметим, что, как следует из принятой осенью 2018 года Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы, стране необходим миграционный прирост на уровне 300 тыс. человек ежегодно. При этом профильные эксперты сомневаются в том, что принятие этой концепции может повлиять на миграционные потоки, поскольку она не содержит принципиально новых подходов к их регулированию (подробнее см. “Ъ” от 15 мая). По расчетам же «Российского демографического листа», численность населения РФ к 2050 году может сократиться более чем на 15 млн человек (с нынешних 146 млн), при наличии притока мигрантов — только на 9 млн.

Авторы доклада Всемирного банка говорят о важности инноваций в сфере управления миграцией. По их мнению, российский подход к этой сфере является слишком жестким, особенно в части квот на допустимую долю приема мигрантов в секторах экономики. Напомним, правительство РФ устанавливает такие квоты ежегодно: так, на 2020 год наибольшая доля приема на работу иностранных граждан (80%) допустима в отрасли строительства, наименьшая — в области спорта (25%).

Вместо ограничений на прием мигрантов, отмечается в докладе, РФ могла бы сосредоточиться на адаптации своего рынка труда к росту конкуренции за рабочие места. Для этого, например, можно вводить программы переобучения и изменения системы обучения молодежи таким образом, чтобы молодые специалисты не конкурировали с менее квалифицированными мигрантами. Состоявшимся специалистам необходимо предоставить субсидии на переезд или переобучение в совокупности с выплатой временных социальных пособий и страховых пособий по безработице. Финансировать необходимые меры можно за счет замены системы квот на налоговые меры и налогообложение бенефициаров рынка труда. Среди возможных мер политики — введение дополнительного налога, визового сбора или даже системы визовых аукционов. Такая платная система позволит работодателям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке труда и смягчить негативное отношение к иммигрантам.

Анастасия Мануйлова