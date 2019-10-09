С пострадавших спросили прописку

Как стало известно “Ъ”, в Центральном районном суде Челябинска началось разбирательство по иску сына супругов, погибших во время взрыва дома №164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Виктор Анашкевич судится с властями, так как из-за отсутствия прописки не может получить компенсацию за утраченное при обрушении подъезда имущество. С аналогичными исками в суд обратились еще восемь жителей пострадавшего дома. Виктор Анашкевич сообщил об одиннадцати семьях, которые также готовятся добиваться компенсаций.

В Центральном районном суде Челябинска состоялось предварительное заседание по иску жителя Магнитогорска Виктора Анашкевича. Он требует выплатить ему 510 тыс. руб. в качестве компенсации за утраченное имущество, которое находилось в разрушенной взрывом квартире №330 (была расположена в полностью уничтоженном седьмом подъезде) дома №164 на улице Карла Маркса. Ответчиками выступают правительство Челябинской области, министерство социальных отношений региона, управление МЧС России по области. Первое заседание по делу назначено на 20 ноября.

Во время трагедии, происшедшей 31 декабря в Магнитогорске, господин Анашкевич потерял обоих родителей: Владимир и Нина Анашкевич спали дома во время обрушения подъезда и погибли под завалами. Сам он с отцом и матерью не жил, был прописан в другом месте. Однако ему как наследнику удалось получить ордер на покупку новой двухкомнатной квартиры взамен утраченной. Средства на это — около 1,5 млн руб.— выделялись из регионального бюджета. Также господин Анашкевич получил все положенные пострадавшим выплаты из регионального бюджета и благотворительного фонда. Однако на деньги из федерального бюджета он рассчитывать не может из-за отсутствия прописки.

«За утраченное имущество компенсацию не дают. Я подавал иск в магнитогорский суд к администрации. Но меня убедили, что надо судиться с министерством социальных отношений в Челябинске, они являются распорядителями средств»,— рассказал “Ъ” Виктор Анашкевич.

В Центральном районном суде рассматриваются еще восемь аналогичных исков от незарегистрированных жителей взорвавшегося дома. Также несколько магнитогорцев — супруги Алексей и Татьяна Поздняковы, Надежда Кравцова, семья Маргун (муж Дмитрий, жена Ольга и дети Софья и Полина) — обжалуют решения об отказе в выплате компенсаций. Господин Анашкевич заявил, что, по его подсчетам, одиннадцать семей из разрушенного подъезда не могут получить компенсации «не только за имущество, но и по квартирам». В марте этого года администрация Магнитогорска заявляла, что специалисты правового управления подготовили для жителей седьмого и восьмого подъездов дома №164 на улице Карла Маркса 85 заявлений в суд. Все эти люди жили в доме без прописки и права собственности.

Источник “Ъ” в министерстве социальных отношений Челябинской области сообщил, что ведомство не является распорядителем федеральных бюджетных средств, оно только формирует списки пострадавших во время взрыва дома и передает их в МЧС России. В документации на выделение ассигнований говорится, что на компенсации по линии чрезвычайного ведомства могут претендовать только люди с пропиской в разрушенных квартирах. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС России. «Деньги на компенсации за имущество выделены из федерального бюджета. МЧС России осуществляет координацию этой работы и контроль. Сейчас в Центральном районном суде рассматриваются три иска, где управление МЧС является ответчиком, у минсоца больше исков. Первый — Анашкевич, второй истец хочет 110 тыс. руб. получить, третий гражданин подал иск на 40 тыс. руб. Все они не были зарегистрированы в квартирах»,— сказал представитель чрезвычайного ведомства.

Как сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области, из резервного фонда правительства России на помощь пострадавшим во время обрушения подъезда в Магнитогорске и семьям погибших было выделено 285 млн руб. Из бюджета Челябинской области на выплаты направлено 104,8 млн руб., средства пожертвований со счета благотворительного фонда «Металлург» составили 61,7 млн руб., ПАО ММК выплатило пострадавшим 58,9 млн руб.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Карла Маркса, 164, обрушился подъезд. Погибли 39 человек. СМИ сообщали, что причиной мог стать теракт. Следственный комитет России отвергает эту версию, официальная позиция: в одной из квартир взорвался газ. Результаты расследования до сих пор не обнародованы.

Карина Кальярова, Челябинск