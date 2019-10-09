Арена набирает этажи

Госэкспертиза предложила добавить три этажа ледовой арене, которую планируется построить на Стрелке в Нижнем Новгороде. Теперь здание вместо двух будет иметь пять этажей, но проектная высота 38 м сохранится. Чтобы внести изменения в проект, региональные и муниципальные власти организовали общественные слушания. Их участники заявили, что ничего не понимают в вопросах этажности ледовой арены, но сообщили, что по-прежнему считают: строить ледовую арену на Стрелке между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского XIX века неуместно.



О том, что ледовая арена, строительство которой запланировано на Стрелке в Нижнем Новгороде, станет на три этажа выше, чем это было запланировано ранее, но сохранит проектную высоту в 38 м, стало известно на общественных слушаниях, которые прошли в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В начале слушаний начальник проектно-технического отдела ГКУ Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» Сергей Коньков напомнил, что проект ледовой арены предусматривает строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, рассчитанного на занятия различными видами спорта. В частности, комплекс будет включать ледовую арену на 12 тыс. зрителей для проведения хоккейных матчей. Кроме того, в состав комплекса войдет несколько универсальных спортивных залов, арена для керлинга и тренировочная хоккейная площадка со зрительным залом на 250 мест. Господин Коньков объяснил, что законодательные нормы не позволяют строить спортивные сооружения, в которых более двух этажей, но поскольку этажей будет пять, необходимо согласовать отклонения от действующих градостроительных норм, в том числе и с жителями.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов пояснил, что ограничение этажности в два этажа прописано, чтобы избавить возможных инвесторов от соблазна совместить спортивное сооружение с каким-нибудь торговым центром. Поэтому при строительстве таких зданий один этаж проектируется как бытовой, второй — для спортивного зала. Именно так и была изначально спроектирована ледовая арена, где основным этажом была чаша стадиона. Вокруг нее спроектированы антресоли, играющие роль фойе, через которые зрители попадают на трибуны. «Госэкспертиза решила подстраховаться и предложила считать эти антресоли полноценными этажами. То есть по факту здание так и останется двухэтажным, но в проекте будет указано, что в нем пять этажей», — пояснил господин Попов.

15 местных жителей, которые пришли на общественные слушания, сообщили, что не разбираются в этажности ледовой арены и не очень понимают, зачем этот вопрос вообще с ними обсуждается; их волнует, почему и кем было принято решение строить ледовую арену на Стрелке. По мнению жителей, строительство арены погубит «святое место, украшенное собором Александра Невского, и испортит лицо города». «Это решение принял я лично», — ответил Сергей Попов. Он напомнил, что для размещения арены рассматривалось 13 участков, и вариант со Стрелкой оказался самым удачным.

Жители заявили, что выступают против строительства, но раз вопрос решен, они попросили архитекторов обратить внимание на то, что после строительства ледовой арены уровень шума в этом районе вырастет. Уже сейчас они испытывают дискомфорт от шума, который доходит до их домов от построенного стадиона «Нижний Новгород», поэтому требуют установить вдоль улиц Самаркандской и Бетанкура шумозащитные экраны. Также они предложили организовать дополнительные парковочные пространства рядом с новой ареной, поскольку, как показала практика, при проведении матчей на стадионе в их дворах паркуются болельщики. Еще одним требованием стало проектирование транспортной развязки в районе ледовой арены и стадиона, которая позволила бы избежать автомобильных заторов в дни проведения крупных мероприятий на этих спортивных объектах. В случае невыполнения их требований жители пообещали «перекрыть доступ на стройку».

Местные жители также отметили, что строительство ледовой арены лишит их мест для прогулок, на что главный архитектор ответил, что концепция развития территории Стрелки предусматривает организацию парковых зон, но для их создания требуется время. «Изначально была идея, что при застройке Стрелки высота зданий от стадиона в сторону берегов Волги и Оки будет постепенно снижаться и растворяться в парковом окружении. Здание самой арены будет иметь весьма нейтральную форму и позволит собору Александра Невского остаться архитектурной доминантой на этой территории», — уверен Сергей Попов.

Архитектурный критик Марина Игнатушко полагает, что вписать уже утвержденную ледовую арену в разрабатываемую концепцию развития Стрелки будет сложно. По ее словам, в настоящее время разработчики концепции определили потенциальных инвесторов, которым может быть интересна эта территория. ­Перед этим было проведено более 50 глубинных интервью, чтобы понять, «какой запрос идет на эту территорию». «В ходе этих интервью мы постарались выявить конфликтные зоны в этих вопросах. Так вот, самой конфликтной зоной стал вопрос именно по ледовой арене. Большинство экспертов заявили о неуместности такого объекта на рассматриваемой территории», — подытожила госпожа Игнатушко.

Андрей Репин