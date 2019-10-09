Отопление пересчитали в обвинение

Как стало известно “Ъ”, заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника санатория «Зеленая долина» Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Александра Сафонова. Материалы направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Господин Сафонов обвиняется в хищении 20 млн руб. при закупках газа для нужд санатория. Вину он не признает, утверждая, что выделенные бюджетные средства использовались по назначению.



Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантом которого стал экс-начальник ФГКУ «Санаторий ФССП России "Зеленая долина"» Александр Сафонов, главное следственное управление Следственного комитета России возбудило в мае 2018 года. Поводом для этого стала ревизия, проведенная новым руководителем «Зеленой долины» — единственного четырехзвездного санатория в системе ФССП, который расположен в 24 км от Туапсе, на берегу Черного моря, в живописной роще реликтовой сосны на высоте 150 м над уровнем моря. Проверка была проведена после того, как возглавлявший санаторий с 2009 по 2017 годы господин Сафонов покинул свой пост. Подозрение у проверяющих вызвал тот факт, что господин Сафонов по непонятным на тот момент причинам ежегодно закупал по госконтрактам как у юридических, так и у физических лиц в три раза больше сжиженного газа для отопления «Зеленой долины», чем этого на самом деле требовалось. Результаты проверки вскоре были переданы в ГСУ СКР, где в действиях бывшего начальника ФГКУ нашли состав преступления.

По версии следствия, в 2014–2016 годах господин Сафонов заключил с поставщиками более десяти контрактов на поставку сжиженного газа.

При этом он, полагают в ГСУ СКР, составлял фиктивные документы о том, сколько газа санаторий потребил за тот или иной период, завышая его объемы в три раза.

Затем подложные отчеты он направлял в ФССП, откуда получал в среднем по 10 млн руб. в год, похищая образовавшуюся разницу. По версии следствия, ущерб от хищений составил 20 млн руб.

В мае 2018 года, после того как было возбуждено уголовное дело, бывший начальник «Зеленой долины» был задержан у себя в частном доме в Геленджике. Никакого сопротивления при задержании он не оказал. После этого господина Сафонова доставили в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На протяжении следствия господин Сафонов отказывался давать какие-либо показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. При этом, правда, утверждал, что никаких хищений не было.

По версии защиты господина Сафонова, последний не совершал махинации с бюджетными средствами, которые в полном объеме шли на оплату полученного газа. Правда, экспертиза, проведенная по заказу ГСУ СКР, показала, что санаторий потребляет топлива в три раза меньше, чем заявлял господин Сафонов.

В ходе предварительного слушания в Таганском районном суде защита заявила ходатайство о переносе уголовного дела в Краснодарский край по месту совершения предполагаемого преступления, в то время как СКР и Генпрокуратура настаивают на его рассмотрении в Москве. Вопрос о подсудности дела пока не решен.

Юрий Сенаторов