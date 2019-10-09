Анапский судья пытался продать решение апелляции

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, который подозревается в крупном мошенничестве. По версии следствия, господин Стародубцев, а также его сын и двоюродный брат вымогали у предпринимателя 64 млн руб. якобы для передачи в апелляционную инстанцию краевого суда. Злоумышленники утверждали, что за такое вознаграждение судьи крайсуда готовы решить спор о судьбе участков у моря в пользу предпринимателя.



Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства. Господина Стародубцева, который до 2016 года возглавлял районный суд, подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года он вместе со своим сыном Александром Стародубцевым и двоюродным братом Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн руб. для взятки судьям краснодарского краевого суда за принятие решения в споре о земельных участках. 10 февраля господин Стародубцев должен был получить взятку в 100 тыс. руб. и муляжи купюр на сумму 29,9 млн руб. в своем доме, однако это пресекли сотрудники ФСБ.

Как рассказали “Ъ” сотрудники правоохранительных органов, судья Стародубцев спрятал полученные купюры в дымоход, и найти их удалось не сразу.

Во время обыска судья категорически отрицал факт получения денег.

Подробности уголовного преследования судьи в СКР не раскрывают. По информации “Ъ”, спорные участки находятся на берегу моря в селе Большой Утриш, частично в границах одноименного природного заказника. Судебный спор между мэрией Анапы и ООО «Дружба» (бывший рыболовецкий колхоз) продолжался с 2010 года, а первое решение об изъятии земли из муниципальной собственности принимал судья Стародубцев. Часть территории затем перешла в собственность его жены, сына и двоюродного брата.

Некоторые участки оказались в распоряжении коммерческих структур и физических лиц — правопреемников ООО «Дружба». В споре между мэрией и коммерческими структурами выносились несколько решений, которые затем отменялись вышестоящими инстанциями. В итоге в феврале 2019 года апелляционная инстанция краевого суда признала продажу земли незаконной. Согласно апрельскому решению Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, судья анапского суда Наталья Холодова, которая последнее время рассматривала этот спор, досрочно лишилась статуса.

Месяцем раньше коллегия дала согласие на привлечение судьи Владимира Стародубцева к уголовной ответственности.

По данным СКР, Владимир Стародубцев задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, оба находятся под стражей. По данным “Ъ”, Владимир Стародубцев не признает себя виновным. Адвокаты Валерий Тоников и Николай Слепичев в разговоре с “Ъ” от комментариев отказались, сославшись на пожелания своих подзащитных.

Анна Перова, Краснодар