Лежачим полицейским добавят интеллекта

На российских дорогах могут появиться «умные» лежачие полицейские. Они будут сами определять, нужно ли поднимать искусственный барьер над дорожным полотном или нет. Решение зависит от стиля вождения автомобилиста. Если инициативу одобрят, то в 2021 году в некоторых регионах такие системы запустят в качестве пилотного проекта.

Детали пояснил представитель организации НТИ «Автонет», которая занимается разработкой системы, Ярослав Федосеев: «Фактически это динамический платформенный барьер, у которого есть электропривод. Он подключается к искусственному интеллекту, и тот обрабатывает данные, которые поступают от автомобиля. Если лежачий полицейский, подключенный к камере фото- и видеофиксации, определил, что водитель нарушал правила дорожного движения, превышал скорость или попадал в ДТП, то искусственная неровность поднимается, и создается препятствие для водителя. Если же автомобилист “чистый”, то барьер не поднимается. Мы осознаем, что существует большое количество недоработок данной технологии, в частности, непонятно оптимальное расстояние, которое должно быть при скорости 60-80 км/ч, потому что те испытания, которые проводили разработчики, к сожалению, привели к плачевным результатам. Когда камера фиксировала превышение скорости, и выскакивало препятствие, водитель его не замечал и, соответственно, не справлялся с управлением».

Специалисты отмечают несколько преимуществ «умного» лежачего полицейского перед традиционным дорожным барьером. Например, дисциплинированным водителям не придется тормозить, а потом снова газовать на дороге, что снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, подсчитано, что такая система продлит работу подвески машины на 40%. Однако задача таких «умных» дорожных препятствий — собрать больше штрафов с водителей, полагает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Это как камеры видеофиксации, только программируемые. Если едет скорая помощь, то сразу же поступает сигнал, и лежачий полицейский как бы прилипает к асфальту. Если же какой-то автомобилист движется с превышением скорости, появляется барьер. Это как “лежачая” камера — она не только снижает трафик, но еще и фиксирует нарушения. То есть если обычная аппаратура не может отследить номер машины в плотном потоке, то лежачие полицейские это сделать способны. Основная цель — собирать штрафы, опустошать кошельки недисциплинированных водителей. По официальной статистике, таких 48% — это практически каждый второй».

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Если разработку одобрят, то первые «умные» лежачие полицейские появятся сначала в пилотных регионах, а потом и по всей стране. Использовать их можно в спальных районах на дорогах не шире двухполосных. Стоимость прототипа оценивается в 8 млн руб.

Светлана Белова