В кабинете вице-мэра Красноярска прошел обыск

Силовики Красноярска провели обыск в кабинете вице-мэра города Владислава Логинова. Об этом сообщили “Ъ” в правоохранительных органах края, не уточнив, в рамках какого уголовного дела проходили оперативно-следственные мероприятия. Получить комментарий пресс-службы мэрии не удалось. В мэрии Владислав Логинов курирует вопросы горхозяйства, градостроительства и муниципального имущества.

Вчера, 7 октября, красноярские управления СКР и ФСБ сообщили о задержании заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, в отношении которой заведено уголовное дело о взятке. По версии следствия, чиновница являлась одним из организаторов преступной группы, в которую помимо нее входили две сотрудницы оценочных компаний. Как указывается в материалах расследования, подозреваемые вымогали у ресторатора взятку 450 тыс. руб. за помощь в заключении договора аренды помещения по максимально выгодной для него цене. Большая часть взятки — 200 тыс. руб.— якобы полагалась замглавы департамента мэрии. Оставшиеся 250 тыс. руб. разделили между собой ее сообщники, выступавшие в роли посредников.

Илья Николаев, Новосибирск