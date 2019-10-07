Минтранс отложил открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на 6 месяцев из-за обнаруженного археологического памятника, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтранса. При этом начало движения пассажирский поездов начнется в ранее обозначенный срок — в декабре 2019 года.

«Решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству»,— пояснили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что спроектированная железная дорога к Крымскому мосту со стороны Керчи будет перенесена из-за обнаруженного археологами древнего поселения Манитра. Тогда же говорилось, что перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода к мосту.

Комплекс из 40 помещений и 9 дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Перенос участка подхода позволит ученым провести консервацию этого поселения, изучить его и сохранить для потомков.

Напомним, строительство моста протяженностью 19 км и стоимостью почти 228 млрд руб. началось в феврале 2016 года. Церемония открытия состоялась 15 мая, движение грузового транспорта открыли 1 октября.

О том, как открытие моста повлияло на распределение транспортных потоков, читайте в публикации “Ъ” «В Крым предпочитают ездить, а не летать».