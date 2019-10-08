Дефицит вернулся

Доходы и расходы бюджета Ульяновской области на 2020 год, согласно проекту, переданному в заксобрание, выросли, однако бюджет при этом снова стал дефицитным. Основной рост доходов дали акцизы, хотя НДФЛ и налог на прибыль также прибавили еще по одному миллиарду рублей. Заметного прорыва в финансировании системы здравоохранения, которая, по признанию чиновников, оказалась в глубоком кризисе из-за недофинансирования, пока не наблюдается, на что и собираются обратить внимание депутаты регионального заксоб­рания. По мнению аналитиков, пока нет серьезной социальной напряженности, в целом все будет идти по плану обл­правительства.

Правительство Ульяновской области на своем заседании утвердило проект регионального бюджета на 2020 год и передало его на рассмотрение регионального заксобрания.

Согласно документу, доходы облбюджета в 2020 году должны составить 60,4 млрд руб. (в первоначальном бюджете2018 — 52,2 млрд руб.). При этом собственные доходы региона составят 49,8 млрд руб. (в 2019 году — 44,3 млрд руб.), поступления из федерального бюджета — 10,6 млрд руб. (в 2019 году — 7,9 млрд руб.). Расходы — 61,3 млрд руб. (в 2019 году — 51,7 млрд руб.).

Если два предыдущих бюджета планировались как профицитные (в 2018 году профицит составил 694 млн руб., в 2019 году — 446 млн руб.), то в 2020 году облправительство снова возвращается к дефициту, который составит 0,9 млрд руб.

Основную долю доходов регионального бюджета, как и прежде, составят акцизы — 35,9% от общего объема поступлений — 17,888 млрд руб. (в 2019 году было 34%, 15,052 млрд руб.), из них 12,420 млрд руб. дают акцизы на пиво (основные производители — АО «АБ ИнБев Эфес» и ООО «Завод Трехсосенский», в 2019 году было 10,430 млрд руб.), и на крепкий алкоголь — 2,250 млрд руб. (в 2019 году — 1,948 млрд руб.). Акцизы на нефтепродукты дадут еще 3,213 млрд руб. (в 2019 году было 2,670 млрд руб.).

Доходы от НДФЛ обеспечат 24,9% от всех доходов — 12,387 млрд руб. (в 2019 году — 11,060 млрд руб.), на прибыль организаций приходится 22,8% структуры доходов — 11,346 млрд руб. (10,640 млрд руб.). 3,529 млрд руб. поступит от налога на имущество. Транспортный налог — 1,320 млрд руб., из них более 1 млрд руб.— с физических лиц.

В структуре расходов наибольшую часть составляют расходы на обеспечение публичных услуг в сфере соцполитики — 68,2% (в 2019 году было 74%). На развитие здравоохранения направляется 11,284 млрд руб. (на 2019 год закладывалось 9,866 млрд руб.). На образование заложено 10,988 млрд руб. (в 2019 году было 9,911 млрд руб.). На соцзащиту населения (в том числе — реабилитацию инвалидов) — 11,558 млрд руб. (в 2019 году — 10,340 млрд руб.). На развитие транспортной системы региона — 6,485 млрд руб. (в 2019 году было 4,815 млрд руб.). На ЖКХ — 1,678 млрд руб. (в 2019 году — 305 млн руб.), правда, из них 1,186 млрд руб.— на подпрограмму «Чистая вода».

В целях обеспечения финансовой устойчивости региона планируется в 2020 году погашение основной задолженности региона на сумму 8,229 млрд руб., при этом планируется привлечь банковские кредиты на сумму 5,830 млрд руб. и бюджетные кредиты — на сумму в 3,300 млрд руб. Общий объем госдолга региона на 1 октября составил 30,872 млрд руб. (вырос с 1 января 2019 года на 2,115 млрд руб.).

Министр финансов Екатерина Буцкая подтвердила „Ъ“, что основной рост доходов бюджета обеспечивается за счет роста доходов от акцизов (около 3 млрд руб.), кроме того, по 1 млрд руб. добавляют НДФЛ и налог на прибыль. Она также признала, что бюджет и раньше был в реальности дефицитный, «много денег не бывает», но ранее профицит был связан с необходимостью выполнения обязательств перед федеральным Минфином. Министр финансов также заметила, что пока просьба депутатов регионального заксобрания увеличить финансирование здравоохранения на 1 млрд руб. в проекте бюджета не учтена. «Пока мы указали в бюджете плановую дотацию на выравнивание бюджета со стороны федерального центра (10,6 млрд руб.), хотя она уже меньше на 1,8 млрд руб. фактической дотации этого года, и есть надежда, что ее повысят, после чего мы и добавим расходы на здравоохранение»,— пояснила министр. Госпожа Буцкая также подтвердила, что поставленная губернатором региона задача выйти к 2024 году на объем консолидированного бюджета в 100 млрд руб., «судя по росту доходов, реальна».

Какой будет реакция депутатов, пока неизвестно. Как отметили „Ъ“ представители всех фракций заксобрания, они намерены обратить особое внимание на финансирование здравоохранения, которое, как признал в сентябре профильный министр Сергей Панченко, находится в «глубоком системном кризисе» из-за хронического недофинансирования (кредиторская задолженность лечебных учреждений — около 2 млрд руб., дефицит финансирования территориальной программы госгарантий — 0,7 млрд руб.). Фракция КПРФ заявила „Ъ“, что намерена настаивать на финансировании отрасли в объеме не менее 13 млрд руб. и требовать перераспределения доходов за счет других статей. Впрочем, руководитель бюджетного комитета Александр Чепухин заявил о своей уверенности в увеличении федерального трансферта и достаточности 1 млрд руб. для дополнительного финансирования здравоохранения.

Эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев считает, что в достаточно сложной экономической ситуации, при необходимости направлять деньги на исполнение майских указов президента, сохраняя при этом и другие расходные обязательства, многие регионы ведут достаточно жесткую финансовую политику, «и пока дитя не плачет, не замечают проблему». «Пока нет большого социального напряжения, все будет идти по плану чиновников»,— заметил господин Калачев. В том, что регион сможет выйти к 2024 году на объем консолидированного бюджета в 100 млрд руб., он сомневается, отмечая, что «все имеющиеся возможности региона и так уже напряжены почти до предела». «Но определенный рост доходов будет, потому что акцизы, имеющие значительную долю, все равно увеличиваются, налоги — тоже. Если же увеличатся и темпы роста экономики по стране, то и ульяновская достаточно развитая промышленность даст заметное увеличение налога на прибыль. Сегодня напряженность у всех, но есть регионы, где все намного хуже. Ульяновская область в этом смысле выглядит неплохо»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск