Преступление без наказания

Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Это впоследствии привело к их продаже третьим лицам. В результате жильцы домов уже несколько лет пытаются доказать в судах, что чердаки являются общедомовой собственностью. По словам господина Головкина, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей».



Бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Краснодара Игорь Головкин избежал уголовного преследования по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по нереабилитирующим основаниям — сроки давности уголовного преследования уже истекли. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела находится в распоряжении “Ъ-Кубань”. При этом экс-руководитель структуры мэрии признался в совершении преступления: в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»). Согласно проектной документации, в этих домах 17-й этаж был техническим, однако в документах за подписью господина Головкина он превратился в нежилой. Этот нюанс позволил застройщику продать недвижимость третьим лицам. По словам бывшего начальника ДАиГ, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». О своих мотивах господин Головкин распространяться не стал, ссылаясь на право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ (несвидетельствование против себя и своих близких). В мэрии Краснодара ситуацию прокомментировать оперативно не смогли.

Жильцы домов по улицам Фабричной, 10, и Промышленной, 33, в судах пытаются доказать, что 17-й этаж в их домах является техническим и, соответственно, входит в общедомовую собственность. Однако суды вынесли решения не в их пользу, в первом случае жители проиграли дело в апелляционной инстанции, во втором — в суде первой инстанции. Эти решения в данный момент оспариваются. В это время собственники 17-х этажей, в числе которых Нина Сапонова — бывшая супруга гендиректора застройщика объекта ООО «Элеваторстройдеталь», провели на них реконструкцию с переносом магистралей отопления и расширением оконных проемов.

По словам жителя дома по улице Фабричной, 10, Евгения Сафоненко, постановление СКР по краю поможет жильцам отстоять свои права на 17-й этаж в судах кассационной и апелляционной инстанций. «Кроме того, мы считаем, что документ послужит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество.— “Ъ”) в отношении руководства компании “Элеваторстройдеталь”. Кроме того, мы инициируем дополнительные иски к собственникам 17-х этажей, потому что в постановлении СКР сказано, что имущество выбыло из обладания жильцов преступным способом. Что же касается господина Головкина, то я сомневаюсь в том, что в его действиях не было коррупционной составляющей. Мы будем ходатайствовать о вызове его в суд, чтобы он дал конкретный ответ, по какой причине он превратил технические помещения в нежилые»,— заявил он.

Как отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, несмотря на то что уголовное дело не возбуждено в связи с истечением сроков давности, есть определенные обстоятельства, которые установлены постановлением. «Фактически установлено, что 17-й спорный этаж является техническим. Это можно расценивать как основание для подачи истцами заявления о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, хотя, если строго следовать ГПК РФ и соответствующему постановлению Пленума Верховного суда РФ, это вновь открывшимся обстоятельством не является, и как расценит такое заявление суд, сложно предположить»,— рассказывает госпожа Гамбург. Она также не исключает того, что в случае решения суда в пользу жителей они смогут взыскать с бывших собственников доходы, которые те получали за время, пока нежилые помещения находились в их собственности.

Андрей Ульченко, Краснодар