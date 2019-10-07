Грузооборот Новороссийского порта вырос на 7,9%

Нормализованный грузооборот Группы НМТП (Новороссийский морской торговый порт) с учетом продажи ООО «НЗТ» за восемь месяцев текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 7,9%.

Как сообщили в пресс-службе НМТП, основными драйверами этого роста стали увеличение на 23% объемов перевалки сырой нефти (на фоне общего роста экспорта данного сырья из России), рост на 22,4% объемов перевалки химических грузов (за счет увеличения отгрузок опасных минудобрений в направлении стран Южной и Северной Америки, а также неопасных минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока), а также увеличение на 25,1% перевалки железорудного сырья (за счет высокой активности на экспортных направлениях).

Отметим, что Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером общества (62%) является ПАО «Транснефть».

Василий Хитрых