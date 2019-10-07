Путин поднял зарплату себе, Медведеву и главным силовикам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2019 года увеличивается размер зарплаты президента и премьер-министра на 4,3%. На тот же уровень увеличены размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Повышение зарплат является плановой индексацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в марте 2015 года вышел указ, которым зарплату чиновникам урезали на 10% в связи с «текущей экономической конъюнктурой». Позднее он ежегодно продлевался. В 2019 году указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10% не вышел. Как рассказали источники РБК, с 1 января 2019 года чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения «антикризисных» мер.

Президент Владимир Путин, согласно декларации, за 2018 год заработал чуть более 8,6 млн руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал 9,9 млн руб.

О том, как политики и чиновники отчитались о доходах за 2018 год, читайте в публикации “Ъ” «Все, что нажито непосильным гербом».