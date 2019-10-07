Холод дотянет до середины недели

В Москву вернется тепло. По словам синоптиков, самыми холодными будут первые дни этой недели, но потом температура начнет повышаться. К выходным может потеплеть до +15 градусов. При этом в столице по-прежнему будут идти дожди, рассказал сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев.

«Начало недели будет холодным в центральной России. В тылу активного циклона, который вызвал вчера в Москве и Подмосковье мокрый снег, вечером довольно интенсивный, образовался снежный покров, но сегодня он растает. Холодными будут понедельник и вторник. В ночь на вторник не исключены заморозки. Затем западные потоки принесут потепление, и к выходным температура, вполне возможно, постепенно повысится до +12...+15 градусов. Осадки будут уже не такие интенсивные. В середине недели они прекратятся, затем опять будут небольшие дожди. Снега на этой неделе не будет. Пока температура придет к норме и даже к выходным будет выше нормы.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опускалась до +1 градуса. Также за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков — около 20% месячной нормы в октябре.

Анна Никитина