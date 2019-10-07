Охранный статус в Уфе получили девять особняков XIX-XX века

В Уфе в перечень выявленных объектов культурного наследия внесены еще девять домов на улице Октябрьской революции, построенные в конце XIX-начале XX века, следует из приказа Башкультнаследия, опубликованного на официальном правовом портале республики.

Охранный статус получили два дома Тюниных (№54 и 56), Дом Морозовой (№52), Дом Мичуриных (№44), Дом Воложаниных (№50), Дом Чубуковых (№62), Восточный дом усадьбы Сперанских (№60/1), а также Дома Андреевых (№46) и Королевых (№48).

В то же время другим приказом ведомства из перечня выявленных исключен Дом Гирш на улице Коммунистической, 104, относившийся к памятникам архитектуры начала XIX века. Причины этого решения не уточняются.

Ирина Самойлова